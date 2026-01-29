自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

小哈利哀怨庾澄慶已讀不回 「她」出面幫忙緩頰

小哈利（左）抱怨老爸庾澄慶對他的訊息已讀不回。（翻攝自小紅書）小哈利（左）抱怨老爸庾澄慶對他的訊息已讀不回。（翻攝自小紅書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕藝人庾澄慶和伊能靜的兒子「小哈利」庾恩利是演藝圈有名星二代，最近母子倆開直播聊天，小哈利抱怨老爸庾澄慶對他的訊息已讀不回，加上庾澄慶每次要出門都不會先告訴他，小哈利還要透過工作團隊刷小紅書才知道自己的「爸爸去哪兒」。對此，庾澄慶前妻伊能靜出面幫忙緩頰，解釋庾澄慶可能在忙著工作所以沒辦法回訊息。

小哈利說自己是透過工作團隊刷小紅書才知道庾澄慶人在哪裡。（翻攝自IG）小哈利說自己是透過工作團隊刷小紅書才知道庾澄慶人在哪裡。（翻攝自IG）

小哈利在直播中提到有一次庾澄慶到長沙，工作團隊在網路上看到這消息告訴他，他當場傻眼，立刻傳訊息問庾澄慶到長沙幹嘛不先跟他說。庾澄慶解釋未來還有機會碰面，小哈利在過程中興奮告訴他，自己將會在南京參加音樂節，言語中暗示希望庾澄慶能夠關注。沒想到庾澄慶對這則訊息已讀不回，讓小哈利覺得很想翻白眼。

伊能靜（左）出面替前夫庾澄慶緩頰，表示可能因為工作忙才沒回覆小哈利訊息。（翻攝自IG）伊能靜（左）出面替前夫庾澄慶緩頰，表示可能因為工作忙才沒回覆小哈利訊息。（翻攝自IG）

在一旁的伊能靜此時出面幫前夫緩頰，她解釋庾澄慶可能因為在錄節目沒辦法一直回訊息，工作忙碌可以諒解。網友也在直播間笑稱：「不回才是親爹」，伊能靜也開玩笑說，家裡的生態就是她發訊息給兒子，兒子不回；兒子發訊息給爸爸，換成爸爸不回。

聽到媽媽解釋的小哈利也想起，有一次回家過年，看到庾澄慶用手機的模樣，才發現他受老花眼所苦，打字的時候把手機拿得超遠，釋懷笑笑說：爸爸傳來的回覆背後可能花了不少時間。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中