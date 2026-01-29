小哈利哀怨庾澄慶已讀不回 「她」出面幫忙緩頰

小哈利（左）抱怨老爸庾澄慶對他的訊息已讀不回。（翻攝自小紅書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕藝人庾澄慶和伊能靜的兒子「小哈利」庾恩利是演藝圈有名星二代，最近母子倆開直播聊天，小哈利抱怨老爸庾澄慶對他的訊息已讀不回，加上庾澄慶每次要出門都不會先告訴他，小哈利還要透過工作團隊刷小紅書才知道自己的「爸爸去哪兒」。對此，庾澄慶前妻伊能靜出面幫忙緩頰，解釋庾澄慶可能在忙著工作所以沒辦法回訊息。

小哈利在直播中提到有一次庾澄慶到長沙，工作團隊在網路上看到這消息告訴他，他當場傻眼，立刻傳訊息問庾澄慶到長沙幹嘛不先跟他說。庾澄慶解釋未來還有機會碰面，小哈利在過程中興奮告訴他，自己將會在南京參加音樂節，言語中暗示希望庾澄慶能夠關注。沒想到庾澄慶對這則訊息已讀不回，讓小哈利覺得很想翻白眼。

在一旁的伊能靜此時出面幫前夫緩頰，她解釋庾澄慶可能因為在錄節目沒辦法一直回訊息，工作忙碌可以諒解。網友也在直播間笑稱：「不回才是親爹」，伊能靜也開玩笑說，家裡的生態就是她發訊息給兒子，兒子不回；兒子發訊息給爸爸，換成爸爸不回。

聽到媽媽解釋的小哈利也想起，有一次回家過年，看到庾澄慶用手機的模樣，才發現他受老花眼所苦，打字的時候把手機拿得超遠，釋懷笑笑說：爸爸傳來的回覆背後可能花了不少時間。

