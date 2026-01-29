（影）公館青少年逼哭女學生！走訪20校園挫折心聲全說了

公館青少年《嘿，我找到你了》校園講唱會圓滿落幕。（公館青少年提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕擅長將成長過程中的迷惘與茫然寫進音樂的公館青少年（GGteens），去年8月起攜手勵馨基金會、臺灣青年民主協會，走訪全台 20 所高中職與大專院校，舉辦《嘿，我找到你了》 講唱會，與近萬名青年學生面對面分享成團歷程、年少夢想，以及成長路上所經歷的挫折與不安。

《嘿，我找到你了》校園巡迴講唱會以「陪伴」為核心主軸，透過音樂與真誠對話，希望讓正面對升學壓力、未來選擇與自我懷疑的青少年們知道，自己並不孤單。主唱 Lucy 對其中一場演出印象特別深刻：「有一場坐在最前排的女生，我們才剛上台她就哭了。但我其實很能理解那樣的心情，如果在高中時，能看到自己喜歡的歌手站在面前，親口告訴我他們在同樣年紀時也經歷過類似的挫折，我一定會非常感動。」其他團員也附和表示，很高興能在這次巡迴中，扮演這樣陪伴他人的角色。

作為本次校園巡迴講唱會的總結，公館青少年同步推出全新單曲《至少我們都還沒放棄》。歌曲特別收錄來自 20 所學校師生的大合唱聲音，將每一場講唱會現場的情感與共鳴融入作品之中。團隊表示，希望透過這首歌傳達：「即使我們正在經歷不同的人生關卡，只要不放棄，就一定還有希望。」

回顧整個巡迴過程，團隊坦言，無論是在生活與工作的平衡，或是體力與經濟上的負荷，都是不小的挑戰，但這段旅程也成為彼此重新確認方向的重要時刻。主唱Adam也分享了成團至今仍讓他印象深刻的一段回憶：「當初是因為參加河岸的一個音樂課程，交了3000塊報名費，有個條件是只要在課程最後公開演出一場就能拿回費用。我當時只認識Lucy，她介紹了同樣有報名的政廷（吉他手），我們就決定組團試試看，後來又找了阿傑（鼓手）和婉鈴（貝斯手）。結果我們真的完成演出，也拿回了那3000塊。」

公館青少年表示，或許自身的經歷還不足以成為誰的榜樣，但只要能讓有相同煩惱的學生們感到輕鬆一些、找到屬於自己的方向，這趟巡迴就已經非常值得。活動期間的點點滴滴也被記錄在《至少我們都還沒放棄》MV當中。

