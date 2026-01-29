第14屆台北國際動漫節2／5開跑 日本2.5次元歌舞劇登台首演

第14屆台北國際動漫節即將在2月5日開展，匯聚百家廠商共800攤位，要在春節過年前帶來一波動漫熱潮；圖為去年排隊盛況。（資料照）

〔記者吳柏軒／台北報導〕第14屆台北國際動漫節即將在2月5日開展，主辦單位今（29日）釋出展場資訊，匯聚百家廠商共800攤位，有國內外名師、偶像、演員推出46場活動、見面會、舞台演出等，如日本知名動漫《忍者亂太郎》的2.5次元歌舞劇將來台首演，帶來原汁原味的勁歌熱舞，估算5天展期可吸50萬人潮、創造2.5億元商機。

主辦單位、中華動漫出版同業協進會統計，今年動漫節匯集超過100家廠商、約800個攤位共襄盛舉，並找來超過100名的台日韓名師齊聚簽名見面會登場，帶來國外21場國內5場簽名見面會、6場偶像團體熱力演出，並有還有各式偶像、VTuber與2.5次元演員登場。

其中，日本館共有23組台日偶像帶來14場活動，隸屬於NIJISANJI的男子團體VOLTACTION與3SKM，將舉辦見面活動，其中3SKM為首次亮相。此外，日本超人氣2.5次元歌舞劇《忍者亂太郎》也將來台首演，帶來原汁原味的日本直送演出，絕對精采可期。

