心疼陳菊 苦苓：真不知國賊何日可除？

〔娛樂頻道／綜合報導〕監察院長陳菊2024年底因病住院請假迄今，賴清德總統28日宣布准辭。總統府秘書長潘孟安PO出與陳菊相擁照表示，陳菊生病第一時間就已向總統請辭、期間也多次表達辭意，如今不願為了復健耽誤公務堅持請辭，總統才在萬般不捨下准辭；看著對陳菊潑去的無數髒水，潘孟安感到萬分不捨，更多的是對菊姐的敬意與祝福。

作家苦苓今日中午在臉書發文以「陳菊寫給台灣的遺書」為題，描述1980年美麗島世紀大審，當時年僅29歲的陳菊被軍事法庭求處死刑，她在獄中寫下「給台灣的遺書」：

一、願所有受苦、被受縛、被壓迫的人早日得到解放，願我深愛的故鄉──台灣的人民早日享有真正的公平、平等、自由、民主的生活。祈法律能象徵代表正義，而非只是統治的工具，形同具文愚弄人民。

二、聖經上記載保羅在獄中致書提摩太說：「那美好的仗，我已經打過了，當跑的路我已經跑盡了，所幸的道，我已經守住了。」人子耶穌被釘死在十字架也沒有為自己辯解，雖然我受盡了悔辱、欺凌，但我心無恨亦無所懼，我深信一切的是非、功過、歷史自有公正的論斷。

三、監獄是人類的恥辱，政治監獄尤其殘酷，惟可恥的並不是受囚禁的人，我至死堅信，鼓勵人民爭取維護自己的權利，是行使人類良心的行為，絕不是暴力。

四、我感謝並懷念所有愛我的朋友，不管此刻你們在台灣亦或在海外，請你們持續民主的香火，請你們永遠記取故鄉蒼生苦難的呼喚，不必為我悲傷，卅年來我不是第一個犧牲者，但希望最後一個。而念及義雄兄的滅門慘劇，我再大的痛楚都微不足道。

苦苓最後表示：「撫今追昔，不勝唏噓，民主前輩奉獻一生，台灣命運仍然岌岌可危，真不知國賊何日可除？」

