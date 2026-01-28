自由電子報
娛樂 日韓

K-POP偶像私生活頻受干擾 經紀公司嚴聲撻伐

NCT多名成員過去也曾被挖出住處、航班資訊。（翻攝自IG）NCT多名成員過去也曾被挖出住處、航班資訊。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今（28）日社群平台討論趨勢重點在K-POP偶像長期受到私生飯干擾，aespa成員Karina與EXO成員「D.O」都敬秀都是受害者，加上NCT多名成員過去也曾被挖出住處、航班資訊，藝人私生活被狂粉打擾的情況，讓許多粉絲出面呼籲「尊重藝人私領域」。

aespa成員Karina先前因戀愛消息曝光，外界對她的私生活多有討論。（翻攝自IG）aespa成員Karina先前因戀愛消息曝光，外界對她的私生活多有討論。（翻攝自IG）

aespa成員Karina先前因戀愛消息曝光，外界對她的私生活多有討論，甚至到了過度關注的地步，這也讓經紀公司不得不出面發聲，希望外界尊重藝人私人領域；曾因非公開行程被粉絲全程追蹤拍攝的EXO成員D.O也讓私生飯的瘋狂行為再度炎上。

IVE憑藉新作品與品牌代言維持高曝光度，但成員私下行程遭洩以及跟拍事件不斷，也讓外界對於藝人安全與私生活議題再度成為熱門討論焦點。

EXO成員「D.O」都敬秀是遭私生飯跟蹤受害者。（翻攝自IG）EXO成員「D.O」都敬秀是遭私生飯跟蹤受害者。（翻攝自IG）

許多網友認為，追星必須保持適當界線，藝人也是人，也需要自己的隱密空間，對於私生飯過度探測藝人私領域以及危險跟車、跟拍行為感到非常憤怒，也不斷在網路上發聲撻伐。

