娛樂 電視

陽帆、浩角翔起組偶像男團唱跳！霸氣嗆聲一定贏白冰冰

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆、浩子、阿翔、白家綺以及賴慧如主持《民視第一發發發》舞蹈PK單元，這次破天荒組合了「偶像男團」陽帆、浩角翔起帶來組曲演出，首次合作默契十足，讓身為前輩的陽帆直呼感動。

浩角翔起浩子（左）、阿翔帶來精彩表演。（民視提供）浩角翔起浩子（左）、阿翔帶來精彩表演。（民視提供）

陽帆與浩角翔起所組的限定「偶像男團」將帶來組曲演出，帶來組曲演出，從開會再到舞蹈教室跟舞群排練，三個人都笑說「擠出時間」三個人要湊在一起，這都已經很難得，而且首次合作默契十足，讓身為前輩的陽帆感動的說很榮幸帶了兩位「先生」，一時的口誤讓浩角翔起突變臉看著陽帆，浩子更是默默看著陽帆一臉尷尬，浩翔還忍不住異口同聲問我們怎麼變帆哥的「先生」？急得陽帆解釋是「新生」，白冰冰更是歪樓補槍：「你們出櫃喔？」，一個開場訪問就爆笑連連，讓全場樂呵呵。

浩子（左起）、陽帆、阿翔組偶像男團。（民視提供）浩子（左起）、陽帆、阿翔組偶像男團。（民視提供）

浩子（左起）、陽帆、阿翔帶來唱跳表演。（民視提供）浩子（左起）、陽帆、阿翔帶來唱跳表演。（民視提供）

陽帆提到組成黑馬隊要對抗冰冰姐的白馬隊，這次他表演《愛的迷惑》謝謝浩角翔起一起合作唱跳，「他們表現得比我好」。阿翔說很開心第一次跟帆哥共同表演，整段舞蹈加入麥可傑克森，浩翔被問到臉有沒有擦白白的？阿翔笑說：「黑是我們外景人的特色，塗白也可能蓋不過去，塗白是帆哥永遠的標記跟特色」，還笑說我們三人這一段PK冰姐一定贏定，白冰冰聽到馬上嗆聲「你沒禮貌」，浩子提到三個人各自都是不同舞蹈，再組合一起，希望跟觀眾一起開心迎馬年。

