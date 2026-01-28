自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

豪門婆婆嫌貧愛富！八點檔女星「握把柄」怒嗆 全網讚：大快人心

〔記者蕭方綺／台北報導〕林秀玲在三立八點檔《百味人生》中強勢登場，飾演葉家女主人，極度重視門第與家族聲望，看不起媳婦陳小菁酒店出身，認定對方配不上兒子沈世朋，不僅暗地蒐證、設局，甚至不惜挑撥離間，成了夫妻婚姻破裂的最大推手，於是和陳小菁的雙胞胎妹妹璟宣聯手策劃改變多人人生的「捉姦事件」。

林秀玲（右）對璟宣咆哮。（三立提供）林秀玲（右）對璟宣咆哮。（三立提供）

戲中林秀玲還被璟宣握有把柄，即使明知對方是冒牌貨也不敢吭聲，讓她形容那種感覺是「隨時都可能被威脅」。劇情發展更讓她直呼「偷雞不著蝕把米」，原本想對付陳小菁，沒想到反而換來更難纏的「假媳婦」璟宣。

林秀玲也笑說，如果現實生活中真的被人握住把柄，一定會先冷靜思考「這件事被公開後，我能不能承受」，再決定怎麼應對。至於現實生活中的家庭關係，林秀玲笑說一家人都是AB型，兒子住校、老公長期在中國工作，相聚時間不多，反而更珍惜相處時光。她形容一家人最近的日常是「各自守一台螢幕」，夫妻看電視、兒子顧電腦，互不干擾，也笑說家裡「沒有什麼小把柄」。

林秀玲（右）在《百味人生》被璟宣握有把柄，即使明知對方是冒牌貨也不敢吭聲。（三立提供）林秀玲（右）在《百味人生》被璟宣握有把柄，即使明知對方是冒牌貨也不敢吭聲。（三立提供）

而飾演璟宣的演員則笑說，這次演得超過癮，「我是劇中唯一可以嗆婆婆的媳婦！」隨時反將一軍，讓婆婆啞口無言，網友更直呼看得超爽，「很少看到婆婆被反嗆，真的大快人心。」不過她也笑說，自己私下其實是乖乖好媳婦型，絕不會正面衝突，遇到事情都是先答應、先緩和氣氛，「事後做不做再說」，尤其在帶小孩方面，絕對不會當面忤逆長輩。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中