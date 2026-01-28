豪門婆婆嫌貧愛富！八點檔女星「握把柄」怒嗆 全網讚：大快人心

〔記者蕭方綺／台北報導〕林秀玲在三立八點檔《百味人生》中強勢登場，飾演葉家女主人，極度重視門第與家族聲望，看不起媳婦陳小菁酒店出身，認定對方配不上兒子沈世朋，不僅暗地蒐證、設局，甚至不惜挑撥離間，成了夫妻婚姻破裂的最大推手，於是和陳小菁的雙胞胎妹妹璟宣聯手策劃改變多人人生的「捉姦事件」。

林秀玲（右）對璟宣咆哮。（三立提供）

戲中林秀玲還被璟宣握有把柄，即使明知對方是冒牌貨也不敢吭聲，讓她形容那種感覺是「隨時都可能被威脅」。劇情發展更讓她直呼「偷雞不著蝕把米」，原本想對付陳小菁，沒想到反而換來更難纏的「假媳婦」璟宣。

林秀玲也笑說，如果現實生活中真的被人握住把柄，一定會先冷靜思考「這件事被公開後，我能不能承受」，再決定怎麼應對。至於現實生活中的家庭關係，林秀玲笑說一家人都是AB型，兒子住校、老公長期在中國工作，相聚時間不多，反而更珍惜相處時光。她形容一家人最近的日常是「各自守一台螢幕」，夫妻看電視、兒子顧電腦，互不干擾，也笑說家裡「沒有什麼小把柄」。

林秀玲（右）在《百味人生》被璟宣握有把柄，即使明知對方是冒牌貨也不敢吭聲。（三立提供）

而飾演璟宣的演員則笑說，這次演得超過癮，「我是劇中唯一可以嗆婆婆的媳婦！」隨時反將一軍，讓婆婆啞口無言，網友更直呼看得超爽，「很少看到婆婆被反嗆，真的大快人心。」不過她也笑說，自己私下其實是乖乖好媳婦型，絕不會正面衝突，遇到事情都是先答應、先緩和氣氛，「事後做不做再說」，尤其在帶小孩方面，絕對不會當面忤逆長輩。

