57歲資深玉女歌手迎花甲之年 素顏曝光揭驚人轉變

〔娛樂頻道／綜合報導〕玉女歌手出道的伊能靜，近來在社群平台分享人生體悟。57歲的她感嘆自己即將邁入花甲之年，新的一年也積極調整生活方式，包括減重6公斤，並投入皮拉提斯運動，強調2026年將是命運的全新起點。

伊能靜分享一段對她影響甚深的話，提到人生僅有三次重要的躍進機會。她指出，第一次多半在年輕時，容易因「戀愛腦」與搖擺不定而錯失；第二次則常出現在35至45歲之間，因婚姻與育兒，時間被生活瑣事切割，最終也未能好好把握，如今正步入第三次關鍵時刻。

伊能靜邁向花甲之年，做出許多改變。（翻攝微博）

面對60歲已不再遙遠的事實，她感受到2026年即將帶來轉變。

為迎接這個全新階段，伊能靜換上了10年沒剪的瀏海造型，並以驚人毅力減去6公斤，同時開始練習皮拉提斯，透過健康飲食與運動全面調整身心狀態，這些改變也掀起粉絲討論。

伊能靜曬出素顏自拍，更表示：「我也能感覺到2026年的開始，命運好像比任何時候都蠢蠢欲動，我能感覺這是屬於我的年份，赤馬紅羊，我是馬上封侯，屬猴的人能全然駕馭這次的火馬，並以我屬水的雙魚，澆去火的焦躁，讓馬盡情奔跑。」

她也表示：「這個難得一遇的馬年，希望我們彼此相守，今年的我會野心勃勃地、不在乎外在任何的聲音，向最大的可能躍進。」

