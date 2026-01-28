頂流女星「連爆兩大爭議」！涉稅務醜聞又搶角惹議 淒慘下場曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕華語 GL 影集《糖果》不僅以「流量紅人 + 實力派」的頂級選角引發社群暴動，更因大膽觸碰稅務醜聞、公關危機與幕後資本博弈等敏感現實題材，打響名號。

劇中「治癒救贖組」由微博紅人兼模特路昕（飾演 林燦）與科班出身的實力派演員孫琰清（飾演 溫暖暖）領銜主演，劇情描述頂流女星林燦因捲入稅務醜聞與搶角風波跌落神壇，在媒體圍剿與全網封殺的絕境中，重逢了正穿著吉祥物布偶裝打工的兒時玩伴溫暖暖。

《糖果》以路昕（左）和孫琰清的頂級選角引發社群暴動。（GagaOOLala 提供）

兩人被迫在「鄉村真人秀」中並肩作戰，路昕以其天然的「高冷御姐」氣場精確詮釋了林燦的脆弱與強勢，而孫琰清則以穩定細膩的演技展現了溫暖暖的溫柔與堅毅。資深影評人分析：「路昕與孫琰清的組合是流量與質感的完美互補，路昕負責了百合劇中極其重要的視覺符號感，而孫琰清則以層次分明的表演穩住了劇情的靈魂，讓這段救贖之愛脫離了工業糖精的廉價感。」

路昕（右）與孫琰清在《糖果》搭檔，被譽為是流量與質感的完美互補。（GagaOOLala 提供）

另一對備受關注的「職場虐戀組」則由新生代演員珂欣（飾演 司晗）與氣質影星張睿怡（飾演 江晚）擔綱，聚焦於王牌經紀人與美豔巨星之間的權力制衡。兩人在娛樂圈的血雨腥風中展開極限拉扯，過去的未解情愫在工作博弈中不斷發酵。

影視評論家指出：「《糖果》的工業美學升級是華語 GL 走向精品化的重要指標，小澤導演透過細膩的特寫與光影流動，成功捕捉了女性情感中幽微且高張力的拉扯，將華語百合劇的視覺語言提升到了前所未有的電影規格。」GL影集《糖果》已在GagaOOLala 上架，每週五晚更新。

