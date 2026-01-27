自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專題）讓世界看見台灣！ 賈永婕「歷年戰績全攤開」

霍諾德（左）與賈永婕合作推動赤手攀登挑戰，透過國際直播讓世界看見台灣。（翻攝自臉書）霍諾德（左）與賈永婕合作推動赤手攀登挑戰，透過國際直播讓世界看見台灣。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／專題報導〕美國傳奇攀岩大師艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）以「零防護、無繩索」赤手攀登台北101，在全球無數雙眼睛的見證下成功登頂。這場高風險、高曝光的國際行動背後，台北101董事長賈永婕全程參與規劃與執行，事前她更將高掛在大樓外的5面旗幟全數換為「青天白日滿地紅」的中華民國台灣國旗，透過直播鏡頭讓世界看見台灣的美。隨著事件落幕，賈永婕歷年來橫跨運動、宣傳行銷與投身公益等實際戰績，總在關鍵時刻站上第一線的紀錄，如今也逐一被挖出重新檢視。

霍諾德在開始挑戰攀登台北101之前，賈永婕已繫好安全繩親自上陣攀登台北101頂端圓球。（翻攝自臉書）霍諾德在開始挑戰攀登台北101之前，賈永婕已繫好安全繩親自上陣攀登台北101頂端圓球。（翻攝自臉書）

【國際行銷】讓台灣地標站上全球直播畫面

賈永婕在1年4個月任內期間，台北101多次透過國際合作強化城市行銷能見度，此次與Netflix攜手不僅促成霍諾德徒手攀登台北101，透過直播平台紀錄並呈現壯舉，同時也讓台灣的美好得以宣傳至全球。事實上，霍諾德在開始挑戰攀登台北101之前，賈永婕已繫好安全繩親自上陣，最終攀登台北101頂端圓球，實際參與高風險拍攝與行銷計畫，讓建築本體成為內容主角，而非僅止於背景符號。

【極限挑戰】長年投入高強度耐力運動

在運動領域，賈永婕長期投入極限耐力項目，不但完成「Arch to Arc」倫敦至巴黎跨海三鐵挑戰賽，更成為首位亞洲女性接力泳渡英吉利海峽抵達法國；不僅如此，賈永婕參與並完成美國「逃離惡魔島」鐵人三項賽事，成為首組完成該賽事的台灣隊伍，此外她也完成台東長達226公里的國際鐵人三項賽，持續累積高強度運動實績。

賈永婕（左）去年攜手夏嘉璐參加世壯運水球項目。（翻攝自臉書）賈永婕（左）去年攜手夏嘉璐參加世壯運水球項目。（翻攝自臉書）

【團隊競技】不只個人挑戰的行動模式

除個人耐力挑戰外，賈永婕亦投入團隊型賽事，她曾在雙北世界壯年運動會中，與主播夏嘉璐同隊出賽水球項目，最終更勇奪金牌佳績，展現長期訓練成果與團隊協作能力，也讓她的運動參與不僅限於個人突破。

賈永婕曾於疫情最為嚴峻之際，關鍵時刻挺身前線至聯合醫院仁愛院區捐贈高流量氧氣鼻導管全配系統。（資料照，記者王文麟攝）賈永婕曾於疫情最為嚴峻之際，關鍵時刻挺身前線至聯合醫院仁愛院區捐贈高流量氧氣鼻導管全配系統。（資料照，記者王文麟攝）

【防疫行動】疫情期間站上第一線整合資源

新冠疫情期間，賈永婕主動投入防疫行動，協助募集並捐贈數百台高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），支援醫療體系照護重症患者，相關設備市值近億元；同時，賈永婕也捐贈加護型保溫箱，協助早產兒與重症孩童，多項行動皆由她親自整合資源、協調捐贈流程，身體力行而非光說不練，以行動實踐所言的道理及學到的知識，「防疫女神」如此美譽並非叫假的。

從極限運動、公益投入到國際行銷專案，賈永婕多次在關鍵時刻挺身而出站在第一線。（資料照，記者王文麟攝）從極限運動、公益投入到國際行銷專案，賈永婕多次在關鍵時刻挺身而出站在第一線。（資料照，記者王文麟攝）

【行動者角色】關鍵時刻挺身到最前線

從極限運動、公益投入到國際行銷專案，賈永婕多次在關鍵時刻挺身而出站在第一線，給予外界的印象與定位，也逐漸從公眾人物轉為具有高度行動力的公共角色。面對外界再度檢視歷年來的戰績，賈永婕幽默以自嘲口吻回應，「哈哈哈哈真的有夠套人厭，還做感覺良好，自戀鬼！」台語歌手曾偉中見狀也給予肯定，喊話賈永婕持續擔任台北101董事長。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中