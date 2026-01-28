火馬年贏在起跑點！ 必點3大「福燈」吉日預備備…

理解「點燈」的時機、種類與背後意涵，避免急功好利，才是影響運勢轉化的重要關鍵。

〔娛樂頻道／綜合報導〕隨著農曆「馬」年的腳步接近，不少人已經向廟方預約「點燈」祈福儀式，但對於「光明燈 、「太歲燈」和「招財燈」3大燈種的適用對象和點燈時間點可能還不是那麼深入了解，《命運好好玩》命理團隊建議，在選擇點燈時，應根據當年度的需求與面臨的挑戰來決定，不同的燈種對應著不同的守護神力與開運方向，不妨先從目前最在意的方向來做選擇，才能讓心念與儀式相互呼應。

１．光明燈（全方位守護→照亮前路方向、求智慧與平安）

光明燈是最廣為人知的燈種，適合所有族群。它象徵「元辰光采」，主要祈求前途光明、消災解厄。無論是希望學業進步、職場處事更圓融，或單純祈求生活平順，都能透過光明燈獲得神明保佑，讓你在面臨抉擇時能有智慧指引，避開不必要的災禍。

→最佳點燈時間：整個農曆12月皆可、農曆正月初一至十五日、立春（今年是國曆2/4）、元宵節、初一、十五或重要神誕日、個人生日月、事業轉職或店面開業前。

２．招財燈（求財運→點亮財氣磁場、打開進財通道）

如果您希望在 2026 年開源節流、擴張事業版圖或提升業績，招財燈是首選。它能協助招引正財與偏財能量，並有助化解職場或生意上的小人阻礙。對創業者、業務人員或期待職位晉升的人來說，招財燈能讓財路通暢，讓努力能轉化為實質的收益。

→最佳點燈時間：初一、十五或重要神誕日、個人生日月、事業轉職或店面開業前。

３．太歲燈（安太歲→化解沖煞是非、穩住流年波動）

太歲燈的主要作用在於安穩心神、化解衝擊。今年適逢丙午馬年，特定生肖如屬馬（值太歲）、鼠（沖太歲）、兔（破太歲）、雞（破太歲）、牛（害太歲）等正處於犯太歲的波動期，透過安奉太歲，能祈求在運勢動盪的年度中，將大災化小、小災化無，確保整年都能大事化小，平穩度過各項挑戰。

→最佳點燈時間：農曆12月24日～正月15日（送神日～元宵節）、尤其是農曆正月初九「天公生（玉皇大帝生日，今年是國曆2/25）也被視為是安太歲吉日。

【點燈禁忌＆注意事項】

1．服喪期間如遇家中有親人過世（在百日或對年內），通常不建議前往廟宇參與喜慶儀式，點燈亦然。這並非神明有所忌諱，而是基於「哀悼」與「靈場守護」的尊重，建議服喪期滿後再行補點。

2．犯太歲這一年，除了點平安燈，可搭配「太歲燈」或參與專門的消災法會，能更精準地化解歲破帶來的動盪。

3．安燈時需提供正確的姓名、出生年月日（農曆為佳）與居住地址，確保神明能順順利利地將能量導引到你的身上。

4．點燈的意思在於「供養」與「種福田」，心誠則靈，但仍需避免過度急功好利，或出現怠惰心態，聽天命之外，別忘了也要盡己之力！

☆民俗說法僅供參考☆

