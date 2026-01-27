男星狠瘦8公斤離開台灣！與大穎合體卻出事了

〔記者張釔泠／台北報導〕創作新人王郭家瑋為了迎接即將推出的EP，成功甩肉一圈，他表示近期瘦了8公斤，笑說：「因為發現要拍攝EP封面，忽然驚覺封面是「要放一輩子」的，所以下定決心要認真管理狀態。」還透露瘦身之前為拍MV試衣服，褲子緊繃到差點爆開，嚇得他決定要瘦下來。

郭家瑋瘦八公斤。（索尼提供）

郭家瑋全新單曲《我也我也》今天上架，是他第一次與多位音樂創作者共同co-write的作品，歌曲描述的是一段沒有結論的關係，歌名《我也我也》後面可以接上無數個句子，卻同時帶著一種事後才補上的遺憾感，像是放馬後砲的難堪與無力。郭家瑋笑說這首歌是整個創作營「最多人搶著想收錄」的作品之一，但他從一開始就很確定：「一定要留著自己唱。」也是他目前自己創作作品裡「最難唱」的一首。

郭家瑋近期瘦身有成，大家都大讚他變帥了，朋友更開玩笑說他可以加入男團了，他表示，在短時間內瘦了8公斤，除了常去打羽球，也在家做「很古老但很有效」的鄭多燕減脂運動，再搭配一天吃一餐、吃得健康一點，成功瘦下來。

郭家瑋打趣說變瘦的最大好處是，歌迷拍他表演的限時動態會「比較好轉發」，以前自己看都覺得像「變腫病毒」。此外，近期頻繁往返星馬工作的他，被好友DIOR大穎帶去吃榴槤，一天內解鎖黑刺、貓山王、竹腳榴槤加山竹，吃得滿足，但他隱隱擔憂說：「這樣吃我減掉的8公斤差點都回來了，鼻血都要流出來了！」

