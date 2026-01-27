BTS墨西哥開唱百萬人瘋搶15萬張票 總統致函南韓總理盼加場

墨西哥總統薛恩鮑姆表示，她已致函南韓總理，呼籲南韓流行天團「防彈少年團」（BTS）考慮增加墨西哥的演唱會場次。（美聯社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕歐洲通訊社（Europa Press）報導，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示，約有100萬人試圖搶購南韓流行音樂天團「防彈少年團」（BTS）5月在墨西哥市舉辦的演唱會門票，但僅有15萬張門票可供購買，她已致函南韓總理，呼籲BTS考慮增加墨西哥的場次。

BTS巡演11月登台高雄連唱3場

BTS將於4月9日從首爾高陽綜合運動場主競技場起跑，陸續在北美、歐洲、南美、亞洲等地的34個城市，共舉辦82場演唱會，並確定將於11月19日、11月21日、11月22日在台灣高雄連開3場。活動尚未正式開跑，便已在各地觀光與整體經濟層面引發即時反應。

據報導，BTS的世界巡迴演唱會預定4月至9月展開，其中5月7日、9日及10日在墨西哥舉辦3場，薛恩鮑姆已正式致函南韓國務總理金民錫，呼籲BTS增加墨西哥的場次。

薛恩鮑姆在聲明中表示：「我寫了一封信……請求他們多來幾次。我還沒收到回覆，但希望是正面的。或是允許架設螢幕。總之，我們要設法讓年輕人能接觸到這個在全世界、特別是在墨西哥如此受歡迎的團體。」

BTS巡演的門票銷售引發爭議，粉絲對Ticketmaster執行的預售管理表示不滿。粉絲批評該公司未在啟動預售前公布票價區間，在社群媒體上引發抨擊。由於這些投訴，墨西哥市與西班牙馬德里的預售都因此延後，以便在開放粉絲購買前公布完整票價。

BTS的全球影響力反映在公眾對世界巡演的熱烈迴響上。根據告示牌（Billboard），BTS及其唱片公司BigHit/Hybe估計，此次合體巡演帶來的收入將超過10億美元（約314億台幣）。

BTS自2013年出道以來，已成為南韓最知名的國際級男團之一，擁有極為活躍的全球粉絲群，並在全球音樂盛事中佔有重要地位，今年的世界巡演已成為年度最受期待的音樂盛事之一。

