地表最可愛聯名！JISOO合作凱蒂貓 快閃店2月6日松菸登場

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國天團BLACKPINK成員JISOO日前正式公開「HELLO KITTY & JISOO」聯名企劃，1974年誕生的三麗鷗知名角色「HELLO KITTY」與藝人「JISOO」形象結合，堪稱是地表最強可愛聯名，在首爾掀起搶購熱潮。台灣快閃店則將在松山文創園區1號倉庫登場，活動期間為2月6日至3月1日止。

《HELLO KITTY&JISOO POP-UP STORE in TAIPEI》主視覺。（網銀國際影視提供）

JISOO是HELLO KITTY的頭號粉絲，此次快閃店主題為「交換日記」，紀錄JISOO一直以來對HELLO KITTY的喜愛，以及Hello Kitty的日常，兩位主角穿上珍珠裝飾粉紅小禮服和甜酷風格短靴、拿起愛心造型麥克風，將互為粉絲、彼此憧憬，並展開友誼的心情故事融入快閃店空間。現場預計展示一系列聯手HELLO KITTY詮釋JISOO形象的周邊商品，包含隱藏彩蛋JISOO自創角色SHUMON小灰塵聯名創作商品，也將一同來台。

JISOO日前曬出與HELLO KITTY的合影，有夠可愛。（翻攝自IG）

JISOO與HELLO KITTY在首爾的快閃店掀起熱潮。（翻攝自IG）

不過此次活動採取「線上事前預約制」，需提前於 「FUNONE TICKETS 售票系統」預約時段並取得 QR Code，1月30日中午12點開放預約，過年期間開放現場排隊入場，不過除夕至初二不開放，相關消息請關注主辦單位網銀國際影視FB、IG公告。

