FTISLAND頒獎典禮移師台灣！李洪基狂收20張喜帖：不要離婚就好

FTISLAND主唱李洪基認真唱歌時非常帥。（希林國際提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國樂團FTISLAND的年末限定演唱會「FTSODE」首度移師海外舉行，上週末一連2天在台大體育館1樓登場，2天共吸引約4500人次到場。此次演出走頒獎典禮風，3位成員皆身穿黑色西裝盛裝出席，25日迎來第二天演出，主唱李洪基身著黑色西裝現身，以典禮主持人身分揭開序幕，更獻上個人solo《COOKIES》，還戴上黑色墨鏡小秀舞技，瞬間點燃全場氣氛。

FTISLAND演唱會最受矚目的絕對是李洪基與粉絲之間的鬥嘴。（希林國際提供）

頒獎環節笑料不斷，其中頒發給粉絲的「全勤獎」，獲獎粉絲分享自己至今共追了15場台灣演出，成功抱回免費兌換演唱會門票及成員實際穿過的服裝等獎品，不過該名粉絲因太過激動，上台後一度說不出感言，李洪基先用英文暖心安撫「不要害羞」，下一秒卻立刻切換吐槽模式笑說：「她在講這麼感人的感言時，我只一直看著她的戒指，這也太亮了吧！」逗得全場大笑。

FTISLAND李在真穿西裝彈著貝斯，十分難得。（希林國際提供）

另一個要粉絲自信站起來爭取的「致命獎」，台下出現天線寶寶、啤酒等各式創意造型，最終由李在真選中一名臉塗黑、打扮成笑笑羊的粉絲奪得「最佳穿搭獎」，李洪基再度開虧：「她不會用『咩』來講感言吧？」結果粉絲因緊張遲遲不敢開口，李在真也跟著補刀：「你是不是真的在猶豫要不要講『咩』？」沒想到想了許久，粉絲最後真的喊了「咩」再度笑翻全場，連李洪基都笑倒在台上。

FTISLAND貝斯手李在真穿上西裝有夠帥。（希林國際提供）

演出中，FTISLAND接連演唱《Love Love Love》、《Wind》等經典歌曲及翻唱《BETELGEUSE》歌曲。李洪基也提到，之前在首爾場曾看到粉絲留言，希望今年能多一點舞蹈挑戰（challenge），因此他已開始嘗試實行，「只要大家有好點子，都可以多傳給我們。」李在真也代替粉絲發問「今年會有新歌嗎？」李洪基則認真回應，若真的推出新作，希望能同時準備一首大眾都會喜歡的抒情歌，以及一首非常搖滾的歌曲。

FTISLAND鼓手崔敏煥難得走到台前與粉絲互動。（希林國際提供）

此外，李洪基近期瘦身成功的模樣也成為粉絲熱議焦點，演出過程中，他看到台下粉絲坐得太放鬆，忍不住開啟嘴賤模式嗆：「你們是來咖啡館嗎？」但下一秒又直接把舞台當成自家客廳，坐在台上吃起香蕉，還自爆「我剛好瘦了10公斤，會有一點暈眩症，所以要稍微吃點東西」，超真實又毫不做作的反差感，再度讓全場笑聲不斷。

FTISLAND崔敏煥拿著麥克風。（希林國際提供）

活動接近尾聲，其中一位得獎粉絲開心分享準備結婚的喜訊，更送出了自己的喜帖，讓今年將迎接出道19年的李洪基有感而發地說「去年還是前年開始，我真的收到非常多喜帖，大概20張左右吧，我是真的非常開心，然後不要跟某人一樣離婚了（崔敏煥已離婚），我沒有說是誰啊，不要吵架就好」。最後暖心送上《Marry Me》給那位即將步入禮堂的粉絲，並獻唱《不要相愛》、《Meeting》以及安可曲《PUPPY》、《FREEDOM》、《Paradise》順利劃下句點。

