娛樂 最新消息

（解密赤手獨攀3）雨一點點就不行！霍諾德揭延期關鍵「幾乎是不可能的狀態」

〔記者許世穎／專題報導〕自由攀岩傳奇艾力克斯霍諾德原定於上週六（24日）攀登台北101，但當天與製作團隊決定延期。他指出，關鍵並非豪雨，而是「一點點雨就足以讓攀登變得幾乎不可能」。霍諾德直言，經過實際測試後，他才真正理解台北101在雨中的風險遠超過原先想像。

艾力克斯霍諾德去年9月就曾來台做場勘，並拍攝了一些宣傳素材。（Netflix提供）艾力克斯霍諾德去年9月就曾來台做場勘，並拍攝了一些宣傳素材。（Netflix提供）

霍諾德透露，去年9月曾來台做場勘，並拍攝了一些宣傳素材，「當時我用繩索從底部一路爬到頂端一次，主要是確認這件事在技術上是可行的。因為我心裡想：『在大家真的全力投入這個電視計畫之前，我最好先確定它做得到。』」

艾力克斯霍諾德挑戰攀登101，曾在不同區段做各種練習。（Netflix提供）艾力克斯霍諾德挑戰攀登101，曾在不同區段做各種練習。（Netflix提供）

正式攀登前，霍諾德也反覆在不同區段進行練習，甚至刻意選在雨中測試。「這次來台，我又從底到頂爬了一次，接著會依照天候狀況，在不同區段做各種練習。有一天下雨，我只試爬了幾個『竹節盒』，就基本確定下雨時根本沒辦法爬。」

「我不想說是『不可能』，但實際上幾乎是不可能的。」霍諾德說，「實在太滑了，也不意外，畢竟整棟都是金屬和玻璃，下雨時表面非常濕滑。」他表示，來之前原本以為如果下雨，或許還是能爬，只是困難一些，「但等我真的在雨中用繩索試過後，才發現，不，這完全不行。」

他認為提前掌握這一點非常重要，「因為昨天在下雨時，就很明確了——不行，直接停止！」這次經驗也讓他在正式直播前對天氣判斷更加果斷。即便前一天雨勢不大，但頂端已被霧氣與濕氣籠罩，「那裡幾乎形成一個微型氣候。」

艾力克斯霍諾德完成攀登101後，太太桑妮也在頂端和他開心相會。（Netflix提供）艾力克斯霍諾德完成攀登101後，太太桑妮也在頂端和他開心相會。（Netflix提供）

談到延期決定，霍諾德坦言，他唯一感到壓力的是對工作人員的歉意。「想到要延後一天，我心裡會想：『天啊，我不知道這裡有多少工作人員，但一定很多，他們今天的班機全都要改、飯店也要重訂。』這麼多人的航班和住宿都要調整，聽起來就很可怕。」他同時強調，製作團隊完全尊重他的判斷，「他們一直說，這永遠是由我來決定。」

正如霍諾德在延期當天影片中提到的，他的整個攀登人生幾乎都受天氣與自然條件支配。「所以前一天其實沒有什麼特別不同，唯一讓人有點壓力的，是因為這原本是一場直播，對負責統籌一切的人來說，肯定是超級大的工作量。而且很多工作人員都是我的朋友。」

艾力克斯霍諾德透露延期當天，和太太桑妮去健行。（Netflix提供）艾力克斯霍諾德透露延期當天，和太太桑妮去健行。（Netflix提供）

霍諾德強調，他當然希望一切照計畫進行，避免給大家額外增加負擔，「不過我其實沒有太焦慮。我去健身房好好練了一下，然後和我太太去走了一趟長長的健行，真的是很美好的一天。」

（文未完待續，本文共4篇，此為第3篇）

