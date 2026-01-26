（解密赤手獨攀4）攀完101秒回現實 霍諾德放鬆「只想繼續攀登、陪家人」

艾力克斯霍諾德完成台北101攀登後，暫時沒有「非完成不可」的終極目標。（Netflix提供）

〔記者許世穎／專題報導〕《赤手登峰》讓艾力克斯霍諾德成為全球知名人物，但對他而言，人生目標始終很簡單，就是「想辦法一輩子都能攀岩，並且養活家人。」完成台北101攀登後，他坦言，自己並沒有下一個「非完成不可」的終極目標。

雖然攀登台北101的畫面驚心動魄，霍諾德的生活依舊「日常」。完成極限挑戰後，他馬上談到回家後的小目標和放鬆時光，呈現極限與平凡的反差。

艾力克斯霍諾德來台攀登台北101成為全球話題。（Netflix提供）

「奇蹟般地，一切真的運作起來了」霍諾德說，「我能全職攀登，也能支持家庭，這已經是完美狀態。」這次的101挑戰，正是這樣人生選擇的一部分，「我能爬一條讓我感到驕傲、也能啟發別人的路線，沒有比這更好的了。」

艾力克斯霍諾德說接下來將專注在一些個人的訓練目標上。（Netflix提供）

談到是否還會再爬摩天大樓，他毫不猶豫地表示，只要取得許可、條件合理，他都願意嘗試，「台北101正好落在完美的甜蜜點，不會簡單到無聊，但也不至於瘋狂到不可控。」

霍諾德也透露，今年沒有大型遠征計畫，「我有很多小目標、訓練目標，都是我很期待的事情，但今年基本上就是多陪陪家人，然後專注在一些個人的訓練目標上。」

他說回家後，將挑戰一面運動攀岩洞的小外傾牆，過去兩個半月每週都去一到兩次，訓練耐力，這條路線之前未能完成，所以回家後會再嘗試一次。

艾力克斯霍諾德希望今年可以多陪陪家人。（Netflix提供）

對於這次的直播體驗，他坦言，「這是我人生中第一次做直播。我覺得在很多方面，比拍紀錄片來得更好。因為我爬完就結束了。平常拍紀錄片，你爬完之後，接下來一整個星期還要掛在牆上，拍特寫、拍近景、拍不同角度、拍不同條件，工作量非常大。但直播活動就是爬完、結束、回家。」

他也分享了生活感一面，「我在台北待了一週。我提早來，是因為想確保能適應時差，讓自己狀態很好。今天早上醒來時，我感覺非常好，吃了我平常的早餐，然後爬了一棟大樓。現在我就是在放鬆。」最後笑說，「這可能是我做過最適合家庭的一次攀登。」

