霍諾德挑戰101成功！地面秩序「亂成一團」亮紅燈

〔記者鍾志均／台北報導〕美國自由獨攀傳奇艾力克斯霍諾德今徒手攀登台北101，原本是一場震撼世界的極限壯舉，卻在攀登進入高潮時，意外引爆「地面亂象」。

當霍諾德一路爬升到第七、八節「竹節」結構時，難度明顯升級。

現場轉播清楚捕捉到他在牆面上短暫停留、調整節奏，並親口說出一句讓全場倒抽一口氣的話：「風好大。」

民眾圍觀霍諾德，不惜站到馬路上。（記者鍾志均攝）

高空風切加上外凸結構，本就是台北 101 最具挑戰性的區段之一。

不過就在牆上的緊張感不斷攀升時，地面卻開始出現另一種「失控」。

隨著高度越來越驚人，底下民眾情緒也同步沸騰。有人對著牆面大喊「超強的」、「太扯了吧」，也有人為了搶到視野最好的角度，開始硬擠、推擠，現場氣氛一度緊繃。

更誇張的是，竟有不少民眾直接站上馬路觀賞。而此時的信義區，公車、轎車依舊車水馬龍，形成「上面玩命、下面也玩命」的荒謬畫面。

警方與交警人員不斷來回指揮交通、吹哨示警，反覆要求民眾退回人行道、遵守秩序。在人潮不斷湧入的情況下，仍屢勸不聽，讓現場維安壓力瞬間拉高。

一名目擊民眾直言：「看得出來很多人是真的太興奮，完全忘記這裡是馬路。」

此外，最讓人哭笑不得的，是現場還出現另一種狀況，有人為了搶位置拚命往前擠，卻在站定後轉頭問旁人：「欸，現在是在幹嘛？那個人在爬什麼？」

換句話說，不知道霍諾德是誰、也不清楚在攀什麼，先卡位再說；不得不說，一場世界級挑戰，也考驗城市人民素養。

