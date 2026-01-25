自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

女星拋世仇淚擁超帥建築師 雪中告白「一路親回家」...一開燈尷尬了

〔記者李紹綾／台北報導〕陳星旭、盧昱曉主演的浪漫愛情劇《軋戲》劇情進入大結局高潮，兩人從劇本殺相識到現實世界相愛，甜虐交織的感情線掀起熱烈討論，隨著陳星旭身世之謎逐步揭曉，父輩恩怨也成為感情最大考驗，而雪地復合吻、一路親回家的名場面，更讓觀眾直呼甜度破表。

陳星旭（左）在《軋戲》與盧昱曉上演臥室牆咚吻。（愛奇藝國際站提供）陳星旭（左）在《軋戲》與盧昱曉上演臥室牆咚吻。（愛奇藝國際站提供）

《軋戲》改編自祖樂同名小說，由被譽為「最具少女心」的導演貓的樹執導，劇情描述人生跌至谷底的女主角胡羞（盧昱曉 飾），在閨密鼓勵下體驗劇本殺，意外迷上冷峻的軍閥NPC「秦宵一」，卻不知對方真實身份正是才華橫溢的建築師「肖稚宇」（陳星旭 飾）。

盧昱曉（右）在《軋戲》回到陳星旭身邊，在劇本殺世界擁吻。（愛奇藝國際站提供）盧昱曉（右）在《軋戲》回到陳星旭身邊，在劇本殺世界擁吻。（愛奇藝國際站提供）

回到現實後，兩人再度相遇，成為房客與房東、老闆與員工的關係，在合作中逐漸滋生情愫，與此同時，肖稚宇異父異母的哥哥「裴軫」（代旭 飾）也對胡羞動了心，並趁隙展開追求攻勢，還做出不少小動作讓試圖打擊肖稚宇，讓這段戀情越顯糾葛。

隨著劇情進入高潮，肖稚宇隱藏多年的身世也逐漸浮現，原來他的父親因20年前體育館坍塌事件自責而輕生，胡羞的父親則是該事件的受害者，因此他在得知肖稚宇的身世後強烈反對兩人交往，胡羞只能忍痛提出分手。

盧昱曉（右）在《軋戲》浪漫飛奔到陳星旭身旁。（愛奇藝國際站提供）盧昱曉（右）在《軋戲》浪漫飛奔到陳星旭身旁。（愛奇藝國際站提供）

但始終心繫肖稚宇的胡羞，終於忍不住痛哭向父親坦承自己根本無法忘掉肖稚宇，得到家人諒解後，她飛奔到肖稚宇身邊告白，「你是誰，你藏著什麼我都不在乎了，我只想陪著你」，肖稚宇也淚眼深情說出「我愛你」，兩人在紛飛大雪中深情擁吻，接著一路親回家，轉圈牆咚吻更把全劇的甜度推向巔峰。雖然劇裡臥室牆咚吻浪漫滿點，不過拍攝時卻是笑料百出，不是轉圈轉錯邊，就是不小心按到電燈開關，導致室內燈光突然全亮，曖昧氣氛瞬間消失讓兩位演員直接被拉回現實，盧昱曉也尷尬倒地。《軋戲》正於愛奇藝國際站熱播中。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中