影后也知道台北101！莎莉賽隆叫陣霍諾德露一手極限挑戰

莎莉賽隆聽說霍諾德要攀登台北101，拍影片爬椅子下戰帖。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德來台挑戰攀登台北101，原定今（24日）早進行，因天氣不佳延至明天。他此次壯舉也讓世界看見台灣，就連影后莎莉賽隆都在影片中提到，「聽說你要攀登台北101」，更當場下戰帖。

在Netflix分享的影片中，莎莉賽隆先用椅子秀了一手攀岩技術，並對霍諾德表示，自己為了即將上線的Netflix電影《巔峰獵殺》（Apex），進行一些攀岩訓練。接著她笑說，「我的朋友，聽說你要攀登台北101，還有什麼是你不爬的嗎？不如你看看你的房間裡有什麼就試試看吧。」

請繼續往下閱讀...

莎莉賽隆攀登椅子（左），霍諾德有樣學樣PK。（翻攝自IG）

霍諾德也在影片中回覆莎莉賽隆，更和她一樣進行「攀登椅子」，拍攝過程女兒還悠哉經過身邊，有種莫名的幽默。霍諾德雖然成功完成挑戰，也直說「這其實比看起來的還要難！」

《赤手獨攀台北101：直播》2小時直播特別節目現已改為明天（25日）上午9點在Netflix直播。

莎莉賽隆叫陣影片：

在 Instagram 查看這則貼文 Netflix US（@netflix）分享的貼文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法