李運慶兄弟遭炎上 洪詩被酸「錯嫁」回應了

洪詩今出席活動，首度把整件事從頭說清楚，也還原老公情緒失控的真相。（記者陳奕全攝）洪詩今出席活動，首度把整件事從頭說清楚，也還原老公情緒失控的真相。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕洪詩因照顧失智公公，家務事被眾人放大檢視。大伯李運泰去年10月的一篇感謝文，因「把屎把尿」等用詞過於直白，引起「孝道外包」等爭議，網友狠酸李運慶，甚至酸洪詩「錯嫁」。洪詩今（23日）出席活動，首度把整件事從頭說清楚，也還原老公情緒失控的真相。

洪詩坦言自己一開始根本沒發現老公在社群回留言。（記者陳奕全攝）洪詩坦言自己一開始根本沒發現老公在社群回留言。（記者陳奕全攝）

談到李運慶先前在Threads正面迎戰網友、語氣偏嗆，洪詩其實相當心疼，「我覺得他真的太累了啦」，她解釋老公近期拍攝民視八點檔《豆腐媽媽》幾乎沒什麼睡覺時間，「我覺得那是一個比較急於保護的心態，所以可能會出現比較情緒的字去表達」，坦言自己一開始根本沒發現老公在社群回留言，「因為我本來就沒有在滑Threads」，直到後來事情越演越烈才驚覺不對勁。

相關新聞：照顧失智公公被酸「婚姻鬼故事」 洪詩露面淚訴：心真的很累

對於李運慶、李運泰被外界指「孝道外包」，洪詩解釋，所有的工作都是李運慶在做，她強調自己並不是被「安排課表」去照顧公公，「不是說好像我被安排進一個課表裡面、必須照著這個時間去做任何事，完全沒有」，她透露當時與李運慶交往2年多，看到另一半真的有需要，「加上我也有這個時間跟能力，所以我幫助了他」。

洪詩說，公公的失智症狀確實逐漸惡化，但一家人始終盡力陪伴。（記者陳奕全攝）洪詩說，公公的失智症狀確實逐漸惡化，但一家人始終盡力陪伴。（記者陳奕全攝）

談到公公的病況，洪詩說，公公的失智症狀確實逐漸惡化，「他很長時間跟人物開始會錯亂，甚至他會說運慶是他的兄弟」，有時甚至把兒子認成自己的弟弟。但一家人始終盡力陪伴，「我們盡我們所能去延緩病情」。

面對「為什麼不找專業看護」的質疑，洪詩也點出現實面：「其實請看護這件事情沒有那麼簡單。」她直言最難的是「我公公必須喜歡這個看護」，因為公公本來脾氣就不算好，失智後雖然溫和一些，但仍有不能踩的地雷，「所以可能就會導致我們的看護來來回回已經好幾個了」，至少換過四位。法規與程序也造成空窗期，「空窗期，大家都會去配時間陪伴公公，因為不能讓公公一個人在家」，至於是否需要分擔費用，她說：「不用。」

真正讓洪詩決定站出來，其實是因為李運慶的一個深夜反應。（記者陳奕全攝）真正讓洪詩決定站出來，其實是因為李運慶的一個深夜反應。（記者陳奕全攝）

真正讓洪詩決定站出來，其實是因為李運慶的一個深夜反應。她回憶那天李運慶拍戲到凌晨2點多，3點才上床睡覺，「通常這時候他都會抱抱我、親親我」，但那天卻不一樣，「他回來，就嘆了很大一口氣說：『妳有看到運泰的新聞嗎？我很擔心他』。」李運慶最擔心的不是自己被罵，而是哥哥承受不了網路輿論，「他覺得被曲解了，被誤會了」，這也成了洪詩發文澄清的關鍵原因。

至於被網友酸「可以嫁得更好」，洪詩聽了反而很淡定，「其實我不知道網友口中的『嫁得更好』，到底要多好才叫嫁得更好」，她放閃說：「我覺得我能夠嫁給他是很開心的一件事情。」也說夫妻經常聊天，「我們會在小朋友都睡覺後，開始聊。當然最近的話題，可能就會圍繞在這個事件上」。

