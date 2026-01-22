舔共女星爆財務危機！「賣肉還債」心酸現場畫面流出

〔娛樂頻道／綜合報導〕劉樂妍有「女版黃安」之稱，2016年將事業重心轉往中國發展，但看來沒什麼代表作，因此轉戰直播帶貨，繼日前現身柿餅工廠後，近日又前往中國寧夏鹽池的羊肉處理工廠，曝光一系列「賣肉」畫面，還親口喊出「賣肉還債」。

王樂妍到肉品工廠拍片。（翻攝自微博）

她自己po出的影片、照片可見換上白色工作袍、頭戴藍色防塵帽，站在羊肉分切作業區內，身後吊掛著多隻待處理的羊隻，籃子裡則放滿已分切完成的肉品，畫面相當寫實，她不忘以反諷語氣配文：「舔共女星劉樂妍淪落寧夏鹽池賣肉還債」、「賣肉了，賣肉了，賣肉啦」，搶著替媒體下標，也算另類的直播宣傳手法。

王樂妍到中國發展10年，沒什麼代表作。（翻攝自微博）

事實上，劉樂妍近年屢被傳出在中國經濟狀況不佳，甚至遭爆住進爛尾樓、暖氣費繳不出來，還疑似拖欠員工薪資，相關影片在網路上流傳，引發不少討論。對此，她日前已在微博發長文反擊，強調相關說法全是謠言。

劉樂妍表示，自己目前在中國河北與寧夏各租一套房，直言「河北現在是我的家，寧夏現在也是我的家」，還透露剛搬進一戶一梯的整層豪宅，並稱這樣的格局若在台北市，「沒有6000萬台幣根本買不到」，並重申自己沒有任何欠款、沒有負債，在台灣的兩間房子「馬上就要還清了」。

