快筆記！2026財運「開光儀式」 12生肖「尾牙強運」助攻3重點

命理師提醒，想助攻2026財運，從尾牙宴前、宴席間到抽中紅包（錢母）的每個關鍵點，打造「吸金體質」很重要！（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「一場尾牙，足以轉動你整年的財富氣場。」研究幸運命理多年的菲菲老師提醒，公司行號舉辦的尾牙宴場合，在本質上其實是一場集體的「財富能量召喚」，它不只匯聚了一整年職場的成果能量、人際網絡的流動契機，也彰顯了企業對未來的集體展望，能讓「個人財運」與「公司氣運」在此同頻共振。因此，從赴宴前、宴席間到抽中的紅包（獎品）…打造「吸金體質」很重要。以下攻略，將引導你將這場歲末聚餐，轉化為個人財運最有力的起跑點。

➤第一層：以「豐盛感」為財氣導航

「心態若匱乏，好運也繞道；心中常豐盈，財氣自來敲門。」赴宴前，首要任務是調整內在的「財富接收器」。在踏進會場前，不妨給自己一個強大的心理暗示：「我不是來吃飯的，我是來接收一整年努力所應得的豐盛，並為新年財庫舉行開光禮。」這種主動、擁抱豐盛的心態，是吸引財運的第一塊磁石。

➤第二層：舉手投足發送「吸金訊號」

首先，以「衣著」展現重視：穿戴含有金、紅、紫等旺財色系的衣物飾品，低調提升氣場。其次，讓「言語」成為探礦工具：避免陷入抱怨八卦的負能量圈，主動以輕鬆態度與不同領域的同事、客戶交流，探詢「明年市場看法」、「新趨勢動向」，不經意的情報可能就是金礦線索。

➤第三層：「致勝3招」錨定財富願景

1. 「錢母充電」旺氣術：赴宴前，將一張百元新鈔（象徵錢母）放入紅包袋，對其許下明確財願（如：「吸引優質合作與財富」），置入隨身皮夾，讓它整晚吸收豐盛氣場。

2. 「資源方位」觀察學：留意公司高層或主桌所在的「方位」，宴後可有意朝該方向步行一段，象徵來年事業與資源「向核心靠攏」。

3. 「財氣入庫」收官式：回家後，將尾牙所得紅包袋（或自備的紅包）與充電後的「錢母」，一同收入家中穩固的抽屜或保險箱，完成 「引氣入庫」 的最後一步，象徵來年財富落地生根。

【12生肖尾牙求財行動帖】

· 鼠、馬（動中生財組）：別只坐著吃！主動擔任串場或服務角色，流動能帶來意外機緣。

· 牛、羊（貴人生財組）：穩坐之餘，誠懇向直屬主管或資深同事敬酒致謝，穩固的上下關係是來年加薪基石。

· 虎、猴（名望生財組）：勇敢上台，展現專業外的熱情與才華，讓更多人記住你，等於為自己打開潛在合作門。

· 兔、雞（人緣生財組）：發揮親和力，微笑穿梭，當席間的溫暖連繫者，廣結善緣，財路自寬。

· 龍、狗（謀略生財組）：保持低調但眼觀八方，宴後可向欣賞的對象發送一條簡短的感謝或問候訊息，為日後合作埋下優雅伏筆。

· 蛇、猪（福氣生財組）：專心享受公司款待的美意，真心感恩，豐足的心態就是最強大的招財體質。

尾牙這場歲末聚餐，正是助旺化個人財運的最有力起跑點。（菲菲老師提供）

【菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符

．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

☆民俗說法僅供參考☆

