自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

快筆記！2026財運「開光儀式」 12生肖「尾牙強運」助攻3重點

命理師提醒，想助攻2026財運，從尾牙宴前、宴席間到抽中紅包（錢母）的每個關鍵點，打造「吸金體質」很重要！（達志影像） 命理師提醒，想助攻2026財運，從尾牙宴前、宴席間到抽中紅包（錢母）的每個關鍵點，打造「吸金體質」很重要！（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「一場尾牙，足以轉動你整年的財富氣場。」研究幸運命理多年的菲菲老師提醒，公司行號舉辦的尾牙宴場合，在本質上其實是一場集體的「財富能量召喚」，它不只匯聚了一整年職場的成果能量、人際網絡的流動契機，也彰顯了企業對未來的集體展望，能讓「個人財運」與「公司氣運」在此同頻共振。因此，從赴宴前、宴席間到抽中的紅包（獎品）…打造「吸金體質」很重要。以下攻略，將引導你將這場歲末聚餐，轉化為個人財運最有力的起跑點。 

➤第一層：以「豐盛感」為財氣導航

「心態若匱乏，好運也繞道；心中常豐盈，財氣自來敲門。」赴宴前，首要任務是調整內在的「財富接收器」。在踏進會場前，不妨給自己一個強大的心理暗示：「我不是來吃飯的，我是來接收一整年努力所應得的豐盛，並為新年財庫舉行開光禮。」這種主動、擁抱豐盛的心態，是吸引財運的第一塊磁石。 

➤第二層：舉手投足發送「吸金訊號」

首先，以「衣著」展現重視：穿戴含有金、紅、紫等旺財色系的衣物飾品，低調提升氣場。其次，讓「言語」成為探礦工具：避免陷入抱怨八卦的負能量圈，主動以輕鬆態度與不同領域的同事、客戶交流，探詢「明年市場看法」、「新趨勢動向」，不經意的情報可能就是金礦線索。

 

➤第三層：「致勝3招」錨定財富願景

1. 「錢母充電」旺氣術：赴宴前，將一張百元新鈔（象徵錢母）放入紅包袋，對其許下明確財願（如：「吸引優質合作與財富」），置入隨身皮夾，讓它整晚吸收豐盛氣場。

2. 「資源方位」觀察學：留意公司高層或主桌所在的「方位」，宴後可有意朝該方向步行一段，象徵來年事業與資源「向核心靠攏」。

3. 「財氣入庫」收官式：回家後，將尾牙所得紅包袋（或自備的紅包）與充電後的「錢母」，一同收入家中穩固的抽屜或保險箱，完成 「引氣入庫」 的最後一步，象徵來年財富落地生根。

 

【12生肖尾牙求財行動帖】

· 鼠、馬（動中生財組）：別只坐著吃！主動擔任串場或服務角色，流動能帶來意外機緣。

· 牛、羊（貴人生財組）：穩坐之餘，誠懇向直屬主管或資深同事敬酒致謝，穩固的上下關係是來年加薪基石。

· 虎、猴（名望生財組）：勇敢上台，展現專業外的熱情與才華，讓更多人記住你，等於為自己打開潛在合作門。

· 兔、雞（人緣生財組）：發揮親和力，微笑穿梭，當席間的溫暖連繫者，廣結善緣，財路自寬。

· 龍、狗（謀略生財組）：保持低調但眼觀八方，宴後可向欣賞的對象發送一條簡短的感謝或問候訊息，為日後合作埋下優雅伏筆。

· 蛇、猪（福氣生財組）：專心享受公司款待的美意，真心感恩，豐足的心態就是最強大的招財體質。

尾牙這場歲末聚餐，正是助旺化個人財運的最有力起跑點。（菲菲老師提供）尾牙這場歲末聚餐，正是助旺化個人財運的最有力起跑點。（菲菲老師提供）

菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符
．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中