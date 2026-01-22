王思佳氣炸 遭AI盜臉拍片怒罵：不要臉

女星王思佳近日頻頻遭網友詢問是否有替「Finstar基金會」拍攝影片，遭到否認。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／台北報導〕女星王思佳近日頻頻遭網友詢問是否有替「Finstar基金會」拍攝影片，進行宣傳。王思佳得知此事後，嚴正聲明自己並沒有收到該基金會邀請，更沒有拍攝影片，指疑似利用AI影像合成技術製作虛假影片，同時王思佳也將證據全數交由律師處理，更怒罵盜用她名義的人「請不要那麼不要臉」。

王思佳透露收到網友私訊，詢問影片中人真的是她嗎？（翻攝自Threads）

王思佳在社群平台發文並嚴正聲明「本人從來沒有聽過Finstar基金會亞太營運中心！更沒有幫他們拍過宣傳影片」。王思佳本人指出，有粉絲私訊給她詢問她是否替Finstar基金會拍過宣傳影片，不過她卻根本沒有收到任何邀約，也不知道這個基金會是做什麼的。她指：網路上流傳的這支影片是AI影像合成，假到不行。

請繼續往下閱讀...

個性直來直往的王思佳怒罵「詐騙不只無恥，還要下十八層地獄」。（翻攝自臉書）

王思佳氣憤說：「我對於這種下三濫低級的詐騙手法感到不齒，也再次向大眾澄清，如果有人用我的名義去向你宣傳推銷，歡迎來粉專跟我求證」，她更強調然「這個Finstar基金會亞太營運中心，濫用本人名義AI合成本人影像、還在影片當中打上我的名字！意圖用我來做宣傳，已經將所有的證據都交律師，歡迎大家幫忙檢舉、蒐證，如果有受騙，麻煩報警！」她呼籲如果收到相關訊息，心中有疑慮，一定要先撥打165防詐專線求證。

個性直來直往的王思佳怒罵「詐騙不只無恥，還要下十八層地獄」，對於自己的臉被拿去拍成虛假宣傳，王思佳不肯背黑鍋，更嗆聲：「沒那個本事找我拍，就不要合成我的臉～～～請不要那麼不要臉～～～～」。

☆警政署為加強預防詐欺犯罪，設立「反詐騙諮詢專線165」電話，提供民眾諮詢。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法