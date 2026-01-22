章子怡傳合作吳慷仁引反彈 「怕他成隱憂」害到新片

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國影后章子怡演而優則導，外媒報導她首部自導自演長片《游過海岸一百米》有望於農曆新年後開拍。故事將從女主角視角出發，憶述外祖母為尋找失散的父親，展開從安徽到福建再到台灣的萬里尋親之旅，據報有不少與台灣有關的演員參與，其中金馬影帝吳慷仁竟被視為一大「隱憂」。

報導指出，電影將找來曾以《血觀音》拿下金馬獎及台北電影獎雙料女配角的文淇出任女配角，吳慷仁及趙又廷有望擔任男主角與男配角，另外也相當有可能邀來鞏俐、辛芷蕾及張子楓客串，陣容相當豪華。

不過不少網友認為吳慷仁是個「隱患」，因為電影以兩岸為主軸，擔心他的立場會對電影有所影響。近年積極往中國市場發展的吳慷仁，前年底還簽了中國經濟公司，雖然時常發表愛中國言論，甚至拍攝「愛豆汁兒」、大展捲舌功力的影片，連杜汶澤都稱讚他「舌頭功能一定非常厲害」，仍遭質疑政治立場不明確。

尤其先前中國女星孫儷和吳慷仁合作拍攝電視劇《執迷》時一度傳出「罷演」，拒絕和他合作，雖然最後順利完成，但仍引起不少風波及外界反感，因此不少人對於章子怡和他合作有所保留，擔心最後白忙一場。

