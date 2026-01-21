自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

名導老公被控性虐7歲雙胞胎長達3年！ 梅莉莎吉伯特寫信求情法官

艾美獎得主提摩西布斯菲爾德因涉嫌性侵幼童接受調查中。（美聯社）艾美獎得主提摩西布斯菲爾德因涉嫌性侵幼童接受調查中。（美聯社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕被指控性侵2名雙胞胎幼童長達3年的名導暨艾美獎得主提摩西布斯菲爾德（Timothy Busfield），因涉嫌性侵未成年與虐待兒童自首後，戲份已從浪漫喜劇《你值得擁有彼此》中刪除。他昨（美國時間20日）出席聽證會時，妻子梅莉莎吉伯特（Melissa Gilbert）就坐在旁聽席。

布斯菲爾德的妻子（左）和律師站在法院前。（美聯社）布斯菲爾德的妻子（左）和律師站在法院前。（美聯社）

根據外媒報導，這名因《草原小屋》而紅極一時的女演員梅莉莎，今（21日）已向法官提交了一份情詞懇切的聲明，請求法院能在丈夫入獄期間保護他，原因極可能是擔心「獄友們」會對「性侵害兒童」這類型的罪犯給予特別照顧。

梅莉莎聲明信中提到：「請照顧我親愛的丈夫。他是我的守護者，我也是他的守護者，但我現在卻無法保護他，我想，這才是最讓我心碎的事情。我只能依靠你來保護他了，」吉伯特向法官懇求，「提姆是我認識的人中道德感最強的人。他畢生致力於服務他人。」

美國女星梅莉莎吉伯特（左）與丈夫提摩西布斯菲爾德在摩納哥公國出席第62屆蒙特卡洛電視節金仙女獎頒獎典禮的媒體見面會。（法新社） 美國女星梅莉莎吉伯特（左）與丈夫提摩西布斯菲爾德在摩納哥公國出席第62屆蒙特卡洛電視節金仙女獎頒獎典禮的媒體見面會。（法新社）

據《ABC News》報導，演員布斯菲爾德被指控在影集《黑幫清潔婦》（The Cleaning Lady拍攝期間，曾於片場不當觸碰童星，童星的父母聲稱，虐待行為從2022年一直持續到2024年。但布斯菲爾德在接受調查人員詢問時，皆否認這些指控。

布斯菲爾德律師上週對外聲明：「提摩西布斯菲爾德否認刑事訴訟狀中的所有指控，堅稱指控皆為捏造、不實的消息；他也自願接受了關於這些指控的獨立測謊檢查，並且通過了測試。」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中