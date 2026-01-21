名導老公被控性虐7歲雙胞胎長達3年！ 梅莉莎吉伯特寫信求情法官

艾美獎得主提摩西布斯菲爾德因涉嫌性侵幼童接受調查中。（美聯社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕被指控性侵2名雙胞胎幼童長達3年的名導暨艾美獎得主提摩西布斯菲爾德（Timothy Busfield），因涉嫌性侵未成年與虐待兒童自首後，戲份已從浪漫喜劇《你值得擁有彼此》中刪除。他昨（美國時間20日）出席聽證會時，妻子梅莉莎吉伯特（Melissa Gilbert）就坐在旁聽席。

布斯菲爾德的妻子（左）和律師站在法院前。（美聯社）

根據外媒報導，這名因《草原小屋》而紅極一時的女演員梅莉莎，今（21日）已向法官提交了一份情詞懇切的聲明，請求法院能在丈夫入獄期間保護他，原因極可能是擔心「獄友們」會對「性侵害兒童」這類型的罪犯給予特別照顧。

梅莉莎聲明信中提到：「請照顧我親愛的丈夫。他是我的守護者，我也是他的守護者，但我現在卻無法保護他，我想，這才是最讓我心碎的事情。我只能依靠你來保護他了，」吉伯特向法官懇求，「提姆是我認識的人中道德感最強的人。他畢生致力於服務他人。」

美國女星梅莉莎吉伯特（左）與丈夫提摩西布斯菲爾德在摩納哥公國出席第62屆蒙特卡洛電視節金仙女獎頒獎典禮的媒體見面會。（法新社）

據《ABC News》報導，演員布斯菲爾德被指控在影集《黑幫清潔婦》（The Cleaning Lady拍攝期間，曾於片場不當觸碰童星，童星的父母聲稱，虐待行為從2022年一直持續到2024年。但布斯菲爾德在接受調查人員詢問時，皆否認這些指控。

布斯菲爾德律師上週對外聲明：「提摩西布斯菲爾德否認刑事訴訟狀中的所有指控，堅稱指控皆為捏造、不實的消息；他也自願接受了關於這些指控的獨立測謊檢查，並且通過了測試。」

