自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

上野樹里深入原民部落「八部合音」嗨唱全曝光

上野樹里深入原民部落「八部合音」嗨唱全曝光上野樹里昨參觀吉安好客藝術村。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕在經典日劇《交響情人夢》當中飾演「野田妹」的女星上野樹里，近日在台灣旅行，昨（17）日她搭乘火車前往花蓮，大啖滷肉飯配虱目魚湯後，造訪吉安鄉，欣賞了吉野石羊的化仁海堤、吉安慶修院、山海正甜吉製冰所、吉安好客藝術村；晚間享受腳底按摩加好好放送一下。今（18）早她繼續觀光行程，和原住民席地而坐並一起引吭高歌，玩得非常開心。

上野樹里這趟來台灣雖然是私人行程，不過所到之處都受到關注，她也頻頻在限時動態分享照片。從她發的照片中不難看出上野樹里不是走馬看花而是腳踏實地的「深度旅遊」。

上野樹里（右）和布農族朋友們一起開心歌唱。（翻攝自IG）上野樹里（右）和布農族朋友們一起開心歌唱。（翻攝自IG）

上野樹里野拜訪古風國小與原住民朋友一起唱歌，主要以布農族人為主的古風村是花蓮縣卓溪鄉最早自主推動「八部合音」文化村裝，亦有「原音部落」之稱。八部合音對布農族來說是一種神聖祭典音樂，通常在播種祭時演唱，祈求小米豐收。透過四部合唱自然泛音技巧，使歌聲聽來如八部和聲，被譽為「天籟」。

上野樹里除了一起歡唱之外，也不忘與老師、孩子們開心合照。

上野樹里覺得卡車後寫著「吻我的屁股」相當有趣。（翻攝自IG）上野樹里覺得卡車後寫著「吻我的屁股」相當有趣。（翻攝自IG）

她隨手拍下的鐵皮屋、機車騎士甚至連卡車車尾手寫的「吻我的屁股」（應是Don't Kiss My Ass，提醒後方車輛「切勿跟車太近」），遇到中途施工，上野樹里野在照片旁附文「加油」，玩得非常盡興。

上野樹里在花蓮玩得相當盡興。（翻攝自IG）上野樹里在花蓮玩得相當盡興。（翻攝自IG）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中