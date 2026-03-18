上野樹里深入原民部落「八部合音」嗨唱全曝光

上野樹里昨參觀吉安好客藝術村。（翻攝自IG）



〔記者馮亦寧／台北報導〕在經典日劇《交響情人夢》當中飾演「野田妹」的女星上野樹里，近日在台灣旅行，昨（17）日她搭乘火車前往花蓮，大啖滷肉飯配虱目魚湯後，造訪吉安鄉，欣賞了吉野石羊的化仁海堤、吉安慶修院、山海正甜吉製冰所、吉安好客藝術村；晚間享受腳底按摩加好好放送一下。今（18）早她繼續觀光行程，和原住民席地而坐並一起引吭高歌，玩得非常開心。

上野樹里這趟來台灣雖然是私人行程，不過所到之處都受到關注，她也頻頻在限時動態分享照片。從她發的照片中不難看出上野樹里不是走馬看花而是腳踏實地的「深度旅遊」。

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上野樹里（右）和布農族朋友們一起開心歌唱。（翻攝自IG）

上野樹里野拜訪古風國小與原住民朋友一起唱歌，主要以布農族人為主的古風村是花蓮縣卓溪鄉最早自主推動「八部合音」文化村裝，亦有「原音部落」之稱。八部合音對布農族來說是一種神聖祭典音樂，通常在播種祭時演唱，祈求小米豐收。透過四部合唱自然泛音技巧，使歌聲聽來如八部和聲，被譽為「天籟」。

上野樹里除了一起歡唱之外，也不忘與老師、孩子們開心合照。

上野樹里覺得卡車後寫著「吻我的屁股」相當有趣。（翻攝自IG）

她隨手拍下的鐵皮屋、機車騎士，甚至連卡車車尾手寫的「吻我的屁股」（應是Don't Kiss My Ass，提醒後方車輛「切勿跟車太近」），遇到中途施工，上野樹里野在照片旁附文「加油」，玩得非常盡興。

上野樹里在花蓮玩得相當盡興。（翻攝自IG）

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