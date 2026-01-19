自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

CORTIS隊長高冷MARTIN「一習慣」 洩超反差個性

MARTIN深邃輪廓搭配前衛感十足的穿搭風格，讓他時常被形容為「高冷潮男代表」。（資料照，記者朱沛雄攝）MARTIN深邃輪廓搭配前衛感十足的穿搭風格，讓他時常被形容為「高冷潮男代表」。（資料照，記者朱沛雄攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕在韓流圈迅速竄紅的韓國男團CORTIS，可說是近期社群上的熱搜關鍵字。團體以鮮明世界觀與強烈風格成功吸引目光，而身為隊長的MARTIN，更是話題核心人物之一。

MARTIN不僅有著混血臉孔與，還擁有190公分身高。（本報合成圖，翻攝自IG）MARTIN不僅有著混血臉孔與，還擁有190公分身高。（本報合成圖，翻攝自IG）

擁有混血臉孔與190公分高挑身材的MARTIN，深邃輪廓搭配前衛感十足的穿搭風格，讓他時常被形容為「高冷潮男代表」。從小在音樂氛圍中成長，父親對迷幻搖滾的熱愛，形塑了他不受框架限制的美感與創作思維，也反映在他的舞台表現與穿搭中。

熟悉他的粉絲都知道，在強烈的外在形象下，鏡頭之外的MARTIN溫柔又內向，甚至帶點害羞，只要一緊張或興奮就會全身泛紅，被笑稱是「反差感滿分的大男孩」。

MARTIN用室內空間噴霧噴在衣服上創造貼膚香。（翻攝自YT）MARTIN用室內空間噴霧噴在衣服上創造貼膚香。（翻攝自YT）

CORTIS近日為ELLE JAPAN拍攝「What’s in My Bag」單元時，MARTIN首度公開自己的日常香味習慣。他透露，隨身攜帶的兩瓶香氣中，一瓶是日常使用的Jo MaloneL London黑莓子與月桂葉，另一瓶則是韓國品牌SW19的Midnight枕香與空間噴霧。

CORTIS近日為時尚雜誌拍攝搜包單元分享隨身小物，MARTIN位置在最左邊。（翻攝自YT）CORTIS近日為時尚雜誌拍攝搜包單元分享隨身小物，MARTIN位置在最左邊。（翻攝自YT）

有趣的是，MARTIN提到，SW19的噴霧原本是設計給床單與空間使用，但他反而習慣噴在衣服上，並將兩款香氣疊在一起，清新果香搭配帶有夜晚氛圍的枕香，組合出貼膚又令人放鬆的味道。他說：「如果只噴一瓶，會覺得味道有點太常見；但疊在一起之後，就會變成很特別、很像我自己的味道。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中