CORTIS隊長高冷MARTIN「一習慣」 洩超反差個性

MARTIN深邃輪廓搭配前衛感十足的穿搭風格，讓他時常被形容為「高冷潮男代表」。（資料照，記者朱沛雄攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕在韓流圈迅速竄紅的韓國男團CORTIS，可說是近期社群上的熱搜關鍵字。團體以鮮明世界觀與強烈風格成功吸引目光，而身為隊長的MARTIN，更是話題核心人物之一。

MARTIN不僅有著混血臉孔與，還擁有190公分身高。（本報合成圖，翻攝自IG）

擁有混血臉孔與190公分高挑身材的MARTIN，深邃輪廓搭配前衛感十足的穿搭風格，讓他時常被形容為「高冷潮男代表」。從小在音樂氛圍中成長，父親對迷幻搖滾的熱愛，形塑了他不受框架限制的美感與創作思維，也反映在他的舞台表現與穿搭中。

熟悉他的粉絲都知道，在強烈的外在形象下，鏡頭之外的MARTIN溫柔又內向，甚至帶點害羞，只要一緊張或興奮就會全身泛紅，被笑稱是「反差感滿分的大男孩」。

MARTIN用室內空間噴霧噴在衣服上創造貼膚香。（翻攝自YT）

CORTIS近日為ELLE JAPAN拍攝「What’s in My Bag」單元時，MARTIN首度公開自己的日常香味習慣。他透露，隨身攜帶的兩瓶香氣中，一瓶是日常使用的Jo MaloneL London黑莓子與月桂葉，另一瓶則是韓國品牌SW19的Midnight枕香與空間噴霧。

CORTIS近日為時尚雜誌拍攝搜包單元分享隨身小物，MARTIN位置在最左邊。（翻攝自YT）

有趣的是，MARTIN提到，SW19的噴霧原本是設計給床單與空間使用，但他反而習慣噴在衣服上，並將兩款香氣疊在一起，清新果香搭配帶有夜晚氛圍的枕香，組合出貼膚又令人放鬆的味道。他說：「如果只噴一瓶，會覺得味道有點太常見；但疊在一起之後，就會變成很特別、很像我自己的味道。」

