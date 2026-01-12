自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

柯文哲出家了？撞臉《絕廟騙局》泰國住持 網友全嚇壞

《絕廟騙局》的龍崁寺主持很像柯文哲。（翻攝自Netflix）《絕廟騙局》的龍崁寺主持很像柯文哲。（翻攝自Netflix）

〔娛樂頻道／綜合報導〕泰劇《絕廟騙局》推出兩季，大受歡迎，網友卻發現裡面一個角色長得像柯文哲，嚇壞所有Threads、PTT的鄉民，更有超過24萬網友瀏覽。

《絕廟騙局》的龍崁寺主持很像柯文哲。（翻攝自Netflix）《絕廟騙局》的龍崁寺主持很像柯文哲。（翻攝自Netflix）

撞臉柯文哲的是《絕廟騙局》中的「龍崁寺住持 尊師楠瑞瓦拉卡溫多」一角，該角色有時候有戴眼鏡、有時候沒有，但戴上眼鏡時實在與柯文哲有夠像。龍崁寺住持在出家之前從事金融業，公司在金融風暴之下雖然沒有破產，僥倖生存，不過有很多人因為他而吃盡苦頭，有人賠錢、有人輕生，才因此看破紅塵。

《絕廟騙局》的龍崁寺主持很像柯文哲。（翻攝自Netflix）《絕廟騙局》的龍崁寺主持很像柯文哲。（翻攝自Netflix）

《絕廟騙局》的龍崁寺主持很像柯文哲。（翻攝自Netflix）《絕廟騙局》的龍崁寺主持很像柯文哲。（翻攝自Netflix）

網友議論紛紛，「我都不知道柯文哲有演戲欸」、「留友看，真的不是AI嗎？」、「因為這角色讓我很出戲」、「太好笑了，超級像」、「另一個平行世界，柯文哲沒有從政，而是柯爸爸買了一間廟讓他去當住持出家了」、「笑死，這阿北根本是本人」。

《絕廟騙局》的龍崁寺主持很像柯文哲。（翻攝自Netflix）《絕廟騙局》的龍崁寺主持很像柯文哲。（翻攝自Netflix）

《絕廟騙局》在去年12月推出第二季，劇情講述為了邪惡政客的夢想，阿贏和阿幹籌錢賭上一切，只希望能救自己的家人。與此同時，小迪則獨自啟程，重新開始。當信仰衰落，權力達到極限，一項關乎生死存亡的重大功德工程應運而生。該劇探討宗教惡魔和政治惡魔的貪婪之謎。

《絕廟騙局》的龍崁寺主持很像柯文哲。（翻攝自Netflix）《絕廟騙局》的龍崁寺主持很像柯文哲。（翻攝自Netflix）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中