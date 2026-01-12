柯文哲出家了？撞臉《絕廟騙局》泰國住持 網友全嚇壞

《絕廟騙局》的龍崁寺主持很像柯文哲。（翻攝自Netflix）

〔娛樂頻道／綜合報導〕泰劇《絕廟騙局》推出兩季，大受歡迎，網友卻發現裡面一個角色長得像柯文哲，嚇壞所有Threads、PTT的鄉民，更有超過24萬網友瀏覽。

撞臉柯文哲的是《絕廟騙局》中的「龍崁寺住持 尊師楠瑞瓦拉卡溫多」一角，該角色有時候有戴眼鏡、有時候沒有，但戴上眼鏡時實在與柯文哲有夠像。龍崁寺住持在出家之前從事金融業，公司在金融風暴之下雖然沒有破產，僥倖生存，不過有很多人因為他而吃盡苦頭，有人賠錢、有人輕生，才因此看破紅塵。

網友議論紛紛，「我都不知道柯文哲有演戲欸」、「留友看，真的不是AI嗎？」、「因為這角色讓我很出戲」、「太好笑了，超級像」、「另一個平行世界，柯文哲沒有從政，而是柯爸爸買了一間廟讓他去當住持出家了」、「笑死，這阿北根本是本人」。

《絕廟騙局》在去年12月推出第二季，劇情講述為了邪惡政客的夢想，阿贏和阿幹籌錢賭上一切，只希望能救自己的家人。與此同時，小迪則獨自啟程，重新開始。當信仰衰落，權力達到極限，一項關乎生死存亡的重大功德工程應運而生。該劇探討宗教惡魔和政治惡魔的貪婪之謎。

