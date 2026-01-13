自由電子報
娛樂 最新消息

（雷）《黑白大廚2》冠軍誕生！一道料理就勝出「評審一致認可」

〔記者鍾志均／綜合報導〕《黑白大廚：料理階級大戰2》今（13）迎來最終章，冠軍誕生的一刻；最終第13集以「只為我自己而做的料理」為題，冠軍必須獲得評審白種元、安成宰一致認可才算獲勝，最終由他站上最高榮耀。

以下有雷：

第13集決賽中，製作單位拋出堪稱全季最殘酷也最誠實的命題，這次沒有餐廳定位、沒有客人口味，也沒有市場期待，主廚只能端出「最貼近自己人生的料理」一決勝負。

崔康祿（左）、料理怪物爭奪冠軍。（翻攝自Netflix）崔康祿（左）、料理怪物爭奪冠軍。（翻攝自Netflix）

決賽對陣組合同樣話題滿滿，一邊是率先在準決賽「無限料理天堂」中，以一次挑戰刷新最高分、直接晉級的白湯匙崔康祿；另一邊，則是從「無限料理地獄」單一食材生存戰殺出重圍、被視為最大黑馬的「料理怪物」李河成。

料理怪物端出的是將自身風格推向極致的「血腸湯飯」，強烈、充滿存在感；崔康祿卻反其道而行，選擇一道費工又低調的芝麻豆腐湯品，毫無浮誇技巧，沒有視覺衝擊，卻把時間、耐性與紀律，全部壓進一碗看似平靜的料理中。

《黑白大廚2》冠軍揭曉為白湯匙崔康祿勝出。（翻攝自Netflix）《黑白大廚2》冠軍揭曉為白湯匙崔康祿勝出。（翻攝自Netflix）

安成宰在現場直言，這是他從未遇過的決賽主題；在實際品嚐後，兩位評審毫無歧見，將最終優勝的名字指向崔康祿。

得獎當下，崔康祿的發言沒有勝者的鋒芒，反而異常平實，他說自己不是什麼特別出眾的料理人，只是和全國各地、每天默默站在廚房裡的料理人一樣，把料理當成生活的一部分。

之所以選擇芝麻豆腐，崔康祿表示，正是因為這道料理提醒他「不能偷懶、必須踏實」，也是他一路走來的信念。

更具象徵意義的是，崔康祿曾在第一季中黯然退場，如今透過再次挑戰，成功在第二季逆襲登頂，和他過去在《廚神當道韓國版2》奪冠的經歷相互呼應，達成韓國料理生存實境節目中的「雙冠王」成就。

此外，《黑白大廚2》自開播以來，連續多週霸佔Good Data Corporation非戲劇、OTT話題排行榜第一名，從新聞、影音到社群全面洗版。

