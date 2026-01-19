限制級先喊卡！《角頭》監製新片拒「兄弟打殺」拚轉型

「宏哥」張威縯（第二排左四）盼《BAD GIRL》能擺脫《角頭》影子。（曼尼娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕《角頭》系列監製、「宏哥」張威縯帶著全新電影《BAD GIRL》今（19）開放媒體探班，他的語氣比以往更堅定，也更坦白，直言：「這是一部要遠離《角頭》影子的電影。」

宏哥直言，黑社會題材他不避諱，因為那就是最熟悉，也最能拍出娛樂性的世界，《BAD GIRL》從一開始就設定清楚，「不想再走限制級暴力路線」、「不再只是兄弟打殺，而是人的『情感與選擇』。」

宏哥說，「《角頭》怎麼拍都一定是限制級，這次我們希望有一個新的樣貌。」為擺脫既定印象，他請來「媚姐」楊貴媚參與演出，希望在黑幫世界裡，加入過去較少被看見的「女性位置與能量」，讓這個江湖不再只有拳頭與義氣。

特別的是，《BAD GIRL》聚焦的是外省幫背景，不論語言、行為模式，甚至人際互動節奏，都和觀眾熟悉的「角頭宇宙」有明顯區隔。

《BAD GIRL》對宏哥來說，不是否定《角頭》，而是一次「往前走」的嘗試。至於觀眾買不買單？他表示：「大家拍得很開心，也一直改劇本、一直玩，希望成績對得起這分期待。」

