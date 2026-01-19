自由電子報
娛樂 最新消息

昔「糖果系愛豆」拍全裸寫真 羞曝：想回到尷尬的感覺

小原德子對「裸體出鏡」駕輕就熟，自曝想回到第一次脫衣服的感覺。（翻攝自網路）小原德子對「裸體出鏡」駕輕就熟，自曝想回到第一次脫衣服的感覺。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾以「木嶋德子（NORIKO KOHARA）」為藝名的糖果系偶像，現為影視、舞台劇「三棲」演員的小原德子，今（19日）登上《周刊Playboy》第5期附贈寫真集，這也是時隔9年再次推出的全裸寫真集，讓不少直男直呼太美了！

小原德子受訪時坦言，如今37的她還有機會可以出版寫真集，十分珍這次王會，感恩，提到當年退出寫真集拍攝的主因，其實是因為自從在電影鏡頭第一次嘗試「全裸出鏡」後，就對於平面寫真集的「擺拍」方式已經不適合自己了，於是慢慢淡出寫真模特兒圈，專心朝演戲之路前進。

演員小原德子當寫集特兒時的藝名是「木嶋德子」駕輕就熟。（翻攝自IG）演員小原德子當寫集特兒時的藝名是「木嶋德子」駕輕就熟。（翻攝自IG）

對比拍戲時的裸露，小原坦言在電影片場，無論職位高低，大家都是同心一志只為了表現出劇情的張力，但寫真拍攝時，他們會非常細心和尊重地對待「拍攝對象」。

時隔多年再次回寫真攝影棚，小原回憶以前拍寫真集時常會要求自己必須強顏歡笑，「但成為演員之後，我對『情緒』的釋放與處理方式更細膩了。」

被問到「裸體出鏡」，小原透露，可能是因為在電影和其他作品中「裸體」過很多次了，多少有些習慣，「但我不想習以為常，畢竟，第一次脫衣服的時候會很尷尬。我想要珍惜那種感覺。 」

提到下一個挑戰，小原表示希望能演喜劇，但也不會放棄拍寫真集，認為多嘗試不同領域的工作，能讓演藝之路走得更加穩健。小原德子寫真集《帶我出去》將於1月30日發售。

