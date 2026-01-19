自由電子報
娛樂 電視

中天主播林宸佑涉共諜案遭羈押 律師：無關言論自由

中天新聞記者兼主播林宸佑涉共諜案。（翻攝自臉書）中天新聞記者兼主播林宸佑涉共諜案。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中天新聞主播兼記者「馬德」林宸佑涉嫌違反《國家安全法》、《貪汙治罪條例》遭羈押禁見，社會為之譁然。對此，網紅律師呂秋遠也在社群發文表達自己看法，他認為法律紅線很清楚，重點是否「收錢辦事」而非嫌疑犯身分是主播或記者，收押禁見必須符合嚴格要件，法院同意，就代表已經有相當證據指向可能違法。

律師呂秋遠認為法律的紅線一直非常清楚，「只要收了中共的錢，就是踩到紅線」。（資料照，記者王文麟攝）律師呂秋遠認為法律的紅線一直非常清楚，「只要收了中共的錢，就是踩到紅線」。（資料照，記者王文麟攝）

呂秋遠說：「有些人會認為中天的馬德被收押禁見，代表台灣政府收緊言論自由，連記者兼主播都可以逮捕」，但他立刻指出，法律的紅線一直非常清楚，「只要收了中共的錢，就是踩到紅線」。呂秋遠進一步解釋言論自由，他認為「我們都有言論自由」，並指雖然自己不瞭解「為什麼愛中國卻想要別人跟他一起愛」，更進一步強調「收錢，那就不是真心的，當然也就不是言論自由的議題，因為那是收錢辦事。既然是收錢辦事，跟言論自由有什麼關係」？

呂秋遠解釋，「收押禁見不是一件簡單的事情，基本上是犯罪嫌疑重大，而且有串供、逃亡的可能，才會有收押，而且禁止接見任何人，以防消息外露的狀況」。因此，他認為法院同意收押禁見，當然是已經有相當證據顯示這個人「有可能違法」，如果還無限上綱到言論自由收緊，那呂秋遠也不知道該怎麼說了。

林宸佑（圖）遭收押禁見，呂秋遠認為，「基本上是犯罪嫌疑重大，而且有串供、逃亡的可能，才會有收押，而且禁止接見任何人，以防消息外露的狀況」。（資料照，記者劉信德攝）林宸佑（圖）遭收押禁見，呂秋遠認為，「基本上是犯罪嫌疑重大，而且有串供、逃亡的可能，才會有收押，而且禁止接見任何人，以防消息外露的狀況」。（資料照，記者劉信德攝）

「重點從來都不是記者身份的問題如果是背叛這個國家，不論高官或是平民都該依法處理，遑論記者？」呂秋遠認為，他不想要現在的生活模式被摧毀，也希望保有自由，「馬德收錢辦事，想要摧毀我的自由，這應該是大家都不能接受的，如果還有人覺得，這是言論自由被摧毀，我只能說，馬的你真是不可思議了」。

