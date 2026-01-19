自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳佩慈「婆婆」崔麗杰遭逮 罕見切割兒子紀曉波

女星吳佩慈與中國富商男友紀曉波交往多年並育有4名子女，但兩人始終沒有結婚。（翻攝自IG）女星吳佩慈與中國富商男友紀曉波交往多年並育有4名子女，但兩人始終沒有結婚。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕女星吳佩慈與中國富商男友紀曉波交往多年並育有4名子女，但兩人始終沒有結婚。吳佩慈「婆婆」崔麗杰被爆出是博華太平洋前大股東，日前因簽證過期遭塞班島移民局逮捕。崔麗杰在寶是聽證會上呈交上百頁文件，強調已與美籍員工結婚，今（20）爆出這位「美籍員工」是博華太平洋的經理兼董事Howyo Chi，比崔麗杰小28歲，崔麗杰也表示目前正在申請綠卡中，最詭異的是，崔麗杰竟開始切割兒子紀曉波，表示不知紀曉波，兩人也沒有聯繫。

吳佩慈「婆婆」崔麗杰遭逮捕，並與兒子紀曉波切割。（翻攝自X）吳佩慈「婆婆」崔麗杰遭逮捕，並與兒子紀曉波切割。（翻攝自X）

根據外媒報導，崔麗杰13日因涉前逾期居留「E-2C長期投資者簽證」，遭美國移民局逮捕，她在聽證會透過翻譯表示，被捕一週前曾主動前往辦公室請求延期，強調「我是自己去的」。為爭取保釋，崔麗杰也揭露，於2024年10月與一名40的美國公民結婚並申請綠卡，如今這名嫩尪也被起底。

在聽證會中最讓人覺得不可思議的是，被問及兒子紀曉波是否涉及犯罪集團時，崔麗杰竟然與兒子切割，表示與紀曉波已無聯繫，目前崔麗杰已被送回監獄居留，靜待27日裁定結果。

吳佩慈男友、崔麗杰兒子，紀曉波。（資料照，記者胡舜翔攝）吳佩慈男友、崔麗杰兒子，紀曉波。（資料照，記者胡舜翔攝）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中