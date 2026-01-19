吳佩慈「婆婆」崔麗杰遭逮 罕見切割兒子紀曉波

女星吳佩慈與中國富商男友紀曉波交往多年並育有4名子女，但兩人始終沒有結婚。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕女星吳佩慈與中國富商男友紀曉波交往多年並育有4名子女，但兩人始終沒有結婚。吳佩慈「婆婆」崔麗杰被爆出是博華太平洋前大股東，日前因簽證過期遭塞班島移民局逮捕。崔麗杰在寶是聽證會上呈交上百頁文件，強調已與美籍員工結婚，今（20）爆出這位「美籍員工」是博華太平洋的經理兼董事Howyo Chi，比崔麗杰小28歲，崔麗杰也表示目前正在申請綠卡中，最詭異的是，崔麗杰竟開始切割兒子紀曉波，表示不知紀曉波，兩人也沒有聯繫。

根據外媒報導，崔麗杰13日因涉前逾期居留「E-2C長期投資者簽證」，遭美國移民局逮捕，她在聽證會透過翻譯表示，被捕一週前曾主動前往辦公室請求延期，強調「我是自己去的」。為爭取保釋，崔麗杰也揭露，於2024年10月與一名40的美國公民結婚並申請綠卡，如今這名嫩尪也被起底。

在聽證會中最讓人覺得不可思議的是，被問及兒子紀曉波是否涉及犯罪集團時，崔麗杰竟然與兒子切割，表示與紀曉波已無聯繫，目前崔麗杰已被送回監獄居留，靜待27日裁定結果。

