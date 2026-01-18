自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林宸佑遭聲押禁見 女戰神張雅琴罕回應發聲

馬年伊始，「女戰神」張雅琴罕見硬起來發聲。（翻攝自張雅琴臉書）馬年伊始，「女戰神」張雅琴罕見硬起來發聲。（翻攝自張雅琴臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕中天新聞台綽號「馬德」的記者兼主播林宸佑，被高雄橋頭地院依涉犯國安法、貪污治罪條例等罪聲押禁見獲准，消息傳出引發社會討論，今（18）日中午，年代新聞台有「女戰神」封號的《年代晚報》當家主播張雅琴罕見發聲。

張雅琴透過個人臉書一開頭就說：「我就說馬年是好的開始好人要受肯定，壞人要受制裁！」表示透過發文回應中天馬德案，「傳某人挺他曾當過助理導播，噢，我不認識此人，剛才私下問了同事，好像說N年前在導播組，但是早去了中天。」

綽號「馬德」的中天主播林宸佑，被依涉犯國安法、貪污治罪條例等罪，由橋頭地院裁定收押。（翻攝自中天電視網站）綽號「馬德」的中天主播林宸佑，被依涉犯國安法、貪污治罪條例等罪，由橋頭地院裁定收押。（翻攝自中天電視網站）

「管他是誰？只要危害台灣利益，危害法令都該接受法律制裁！沒有第二句話」，張雅琴重申重點不是他是記者還是主播，「是他做了什麼事！」

林宸佑昨被高雄橋頭地院依涉犯國安法、貪污治罪條例等罪聲押禁見獲准，他過去主持節目時，有網友抖內表示，有綠營立委嗆他與中天是中國媒體，林宸佑當時笑稱，下次哪個民進黨立委再說他是中國的媒體，他就會直接回：「你抓我啊」、「你把我抓起來，你現在就把我抓回去。」說完自己還哈哈大笑。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中