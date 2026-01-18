林宸佑遭聲押禁見 女戰神張雅琴罕回應發聲

馬年伊始，「女戰神」張雅琴罕見硬起來發聲。（翻攝自張雅琴臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕中天新聞台綽號「馬德」的記者兼主播林宸佑，被高雄橋頭地院依涉犯國安法、貪污治罪條例等罪聲押禁見獲准，消息傳出引發社會討論，今（18）日中午，年代新聞台有「女戰神」封號的《年代晚報》當家主播張雅琴罕見發聲。

張雅琴透過個人臉書一開頭就說：「我就說馬年是好的開始好人要受肯定，壞人要受制裁！」表示透過發文回應中天馬德案，「傳某人挺他曾當過助理導播，噢，我不認識此人，剛才私下問了同事，好像說N年前在導播組，但是早去了中天。」

綽號「馬德」的中天主播林宸佑，被依涉犯國安法、貪污治罪條例等罪，由橋頭地院裁定收押。（翻攝自中天電視網站）

「管他是誰？只要危害台灣利益，危害法令都該接受法律制裁！沒有第二句話」，張雅琴重申重點不是他是記者還是主播，「是他做了什麼事！」

林宸佑昨被高雄橋頭地院依涉犯國安法、貪污治罪條例等罪聲押禁見獲准，他過去主持節目時，有網友抖內表示，有綠營立委嗆他與中天是中國媒體，林宸佑當時笑稱，下次哪個民進黨立委再說他是中國的媒體，他就會直接回：「你抓我啊」、「你把我抓起來，你現在就把我抓回去。」說完自己還哈哈大笑。

