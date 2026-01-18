自由電子報
娛樂 最新消息

藍白將面臨三殺！ 作家苦苓鐵口抖內情

國民黨主席鄭麗文（左）、民眾黨主席黃國昌。（資料照）國民黨主席鄭麗文（左）、民眾黨主席黃國昌。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕作家苦苓在臉書大膽分析藍白即將面臨三殺，昨他發文表示藍白在立法院呼風喚雨、為所欲為的時代即將結束，因為有3大法案可能讓他們完蛋：

一、1.2 5兆國防軍購預算：你要凍也可以、刪也可以，結果藍白竟然硬是擋了7次不送審，這不是擺明著要讓國軍「自廢武功」嗎？不但台灣人不高興，會用選票制裁你；美國人更會不高興，2028如果藍白想拿回政權，最最好不要那麼「白目」！

二、2026年全國總預算：你要凍也可以、刪也可以，結果說不審就是不審，民意反彈之後，又說要挑一些來審。那其他的預算怎麼辦？到時候還不是用一樣就要審一樣？這樣嘰嘰歪歪還說是民生第一，把人民當白痴，年底大選就會被「教訓」！

三、台美貿易協定：對等關稅15 %沒有比日韓高，半導體還有最惠國待遇，投資2500億也是由民間企業自主（不像日本投資由美國主導，還要拿走90 %利潤）⋯⋯這麼優的條件，連股市都聞風大漲，藍白你最好有種在立法院反對，包你「全滅」！

苦苓分析為什麼綠營始終那麼強硬、寸土不讓？因為他們清楚知道：這是藍白自取滅亡的「最好」時機，「藍白主席鄭麗文和黃國昌這兩個被利益和仇恨沖昏頭的，會不會成為在野兩黨的聯合「關燈人」？我們繼續看下去。」

