中國官媒力挺蔡依林！演唱會遭網紅抹黑「宗教宣傳」風向大逆轉

蔡依林（左）遭抖音網紅「斯理亞」指控演唱會內容涉及邪教後提告。（組合照，本報資料照、翻攝自抖音）

〔記者邱奕欽／台北報導〕蔡依林《PLEASURE》演唱會日前在大巨蛋完美落幕，6月也將前進中國鳥巢連唱2場，卻突遭抖音網紅「斯理亞」指控演唱會內容涉及邪教；面對指控，蔡依林方罕見採取法律行動提告反擊。隨後風向出現大逆轉，中國官方媒體出面發聲力挺蔡依林，不僅肯定演唱會的文化意涵，也間接證實中國場次審批進度未受影響，成為對相關質疑的直接回應。

中國中央廣播電視總台旗下官方帳號「央廣夢想」昨（16日）於抖音發文指出，《PLEASURE》主題巡演已正式官宣，中國多場演出順利獲批，官方盛讚演唱會舞台設計「巧妙融入豐富的中國文化意象與哲思」，並形容其完成度在近年華語流行演唱會中相當少見，相關內容曝光後迅速引發關注，也被視為對「宗教宣傳」指控的有力澄清。

「央廣夢想」在官方帳號轉發蔡依林演唱會片段力挺。（翻攝自抖音）

「央廣夢想」進一步解析舞台概念，指出開場貫穿全場的「巨蟒」意象，象徵生生不息的傳統哲思，並呼應中國神話中女媧靈蛇的形象；同時也與蔡依林作品《美杜莎》所延伸的西方神話相互交織，讓中西文化在當代舞台產生對話。官方解讀出爐後，大票中國網友湧進紛紛表示「終於有人看懂演唱會在說什麼！」也讓原本的爭議出現明顯反轉。

針對先前抖音網紅「斯理亞」指控舞台中的巨蟒、金豬等道具涉及宗教宣傳，蔡依林中國演唱會主辦單位已表態不排除採取法律行動。演唱會音樂總監陳君豪則以幽默方式回應，強調整場演出從音樂到視覺皆具完整敘事邏輯，每個道具、畫面、動物、聲音與舞蹈都有其意涵，但蔡依林並不打算提供「標準答案」，而是邀請觀眾多次觀看、自行解讀，讓作品持續在討論中被理解。

