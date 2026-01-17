婚變傳言不斷！洪榮宏第三任嫩妻神隱演唱會 消失55年歌后來了

洪榮宏宣布將回到台北開唱。（阿爾發音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌王洪榮宏與第三任妻子、有「小鄧麗君」封號的張瀞云近日傳出婚變，今晚他在高雄流行音樂中心開唱，張瀞云未現身，現場則播放岳母預錄影片為洪榮宏加油打氣，真情流露感動全場。

洪榮宏稍早在台上，特別邀請歌迷一同為正在養病的岳母禱告，祝福她早日康復，並祝願所有歌迷身體健康、平安順心。

今晚洪榮宏高流演唱會嘉賓橋段掀起高潮，當《憂愁的牡丹》旋律響起，與洪榮宏合唱的並非江蕙，而是在《中文怪物》中表現亮眼的美國女孩、YouTuber崔璀璨。她以流利台語詮釋這首經典歌曲，向「二姊」江蕙致敬，讓老歌展現跨文化的新樣貌。

丁黛息影多年，驚喜現身與洪榮宏合唱。（阿爾發音樂提供）

最大驚喜則是息影55年的台語歌后丁黛登台，久未公開演唱的她特別獻唱成名曲《送君珠淚滴》，一開口便喚起全場回憶。

洪榮宏坦言，能邀請丁黛現身並不容易，「這是多年情誼，也是對台灣經典歌謠的尊重。」演唱會尾聲，洪榮宏接連演唱《望月想愛人》、《愛的小路》等代表作，萬人齊聲合唱，現場氣氛沸騰。他也宣布「舊情綿綿」演唱會將於7月25日唱回台北，下一站在TICC登場。

