娛樂 最新消息

金唱片》JENNIE橫掃4大獎！壓軸辣翻大巨蛋 喊話BLACKPINK看到沒

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流天團BLACKPINK的成員JENNIE今天（10日）單槍匹馬參加在大巨蛋舉行的金唱片頒獎典禮，一口氣拿下4項大獎，是今晚的大贏家。BLACKPINK的《JUMP》得獎時，她激動地在台上提到成員JISOO、ROSÉ、LISA，詢問：「成員們看到了嗎！」

金唱片-JENNIE。（讀者提供）金唱片-JENNIE。（讀者提供）

JENNIE先是以《Like JENNIE》拿下數位單曲獎，她表示很久沒有參加這麼大型的頒獎典禮活動，可以久違拿獎真的非常開心。結果屁股才剛坐下來，現場又宣布BLACKPINK的《JUMP》也獲得同樣的獎項，讓JENNIE露出吃驚的表情，上台時表示：「不是，各位啊我們得獎了！成員們在看嗎，我也看到BLINK們了！《JUMP》這首歌受到大家喜愛，我覺得很幸福。我代替JISOO、ROSÉ、LISA領獎！」

 

JENNIE也擔任今天晚上壓軸演出，帶來國際級的表演，獻唱《Filter》、《Damn Right》以及《like JENNIE》，精彩表現被大讚「今天根本是JENNIE的主場。」她率領多名身穿紅衣的舞者登場，而她連脫外衣兩次，裡面只穿著黑皮衣的繞頸背心以及超短褲，性感指數爆表，她還與男舞者貼身熱舞，還被抬起來；不過最精彩的莫過於絕對是她在伸展舞台的獨舞，讓全場3.3萬人屏息以待。

金唱片-JENNIE。（讀者提供）金唱片-JENNIE。（讀者提供）

在表演結束之後，JENNIE從邊佑錫手中拿到年度藝人大獎，非常感謝能夠獲得這麼大的獎，她表示：「我出道也已經10年了，我努力奔跑，離我的夢想更近了，能夠讓我到達這個位子，多虧了我的工作人員、家人，這兩個我真的很忙，很想做到最好。很感謝粉絲，我真的很幸福，我愛你們！」她還拿下墨鏡，不忘感謝親愛的媽媽。

 

