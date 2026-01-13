自由電子報
娛樂 最新消息

移工台北101試鞋遭冷回「那很貴」 吐實心聲致謝賈永婕

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北101專櫃爆發歧視爭議！有民眾近日在Threads上指控，越南籍移工友人前往鬼塚虎台北101專櫃試鞋時，遭店員以不禮貌語氣回應「那很貴！」並多次忽視其需求，恐有差別對待之虞。事件曝光後迅速在網路延燒，也釣出台北101董事長賈永婕親自出面回應。

台北101董事長賈永婕針對專櫃歧視爭議予以回應，並強調已正視相關問題進行處理。（資料照，記者王文麟攝）台北101董事長賈永婕針對專櫃歧視爭議予以回應，並強調已正視相關問題進行處理。（資料照，記者王文麟攝）

民眾近日發文指控，越南籍移工友人當天只是單純試鞋，卻遭專櫃人員以「那很貴！」回應，過程中也未獲得應有協助，讓當事移工感受不佳。事件曝光後迅速引起共鳴，許多網友紛紛挺身為當事移工抱不平，質疑專櫃人員存在差別待遇情況，相關討論在網路持續擴大。

面對外界質疑，賈永婕不僅親自巡視專櫃了解爭議原委，同時也在網路上進行海巡逐一回應網友們的提問。針對被質疑「網路霸凌一個sales？」賈永婕否認並強調「怎麼可能！」另有網友表示「以你的身份談貴這件事？」對此，賈永婕則表示「我就是打工仔啊！」然而，面對「還要勞駕微笑賈董出來圓場」的說法，賈永婕也直言「我不是圓場，是認真處理喔！」

不僅如此，原發文控訴民眾也再次針對事件後續現身說法，表示已將賈永婕的回應轉達給當事移工，並感謝董事長正視問題，讓當事移工未來依然得以安心地繼續在台北101消費。對此，賈永婕也親自上陣回覆「謝謝你的發聲！謝謝支持。」相關爭議雖暫時告一段落，不過仍持續引發外界對專櫃服務態度與公平對待的關注。

