娛樂 日韓

金唱片還不夠！MONSTA X宣布4月來台開唱 老么I.M當兵缺席

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國超人氣男團MONSTA X上周才剛結束在臺北大巨蛋舉行的金唱片頒獎典禮拿下最佳團體獎，吸引許多人關注。他們即將在4月4日兒童節於五股的新北市工商展覽中心開唱，帶著全新世界巡迴《2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X : NEXUS] IN TAIPEI》，暌違8年在台北專場演出。

MONSTA X將在兒童節來台開唱。（資料照，記者王文麟攝）MONSTA X將在兒童節來台開唱。（資料照，記者王文麟攝）

MONSTA X成員SHOWNU、民赫、基賢、亨元、周憲將帶來高能量、爆發力十足舞台，與MONBEBE（粉絲名）們一起點燃台北。至於老么I.M日前才宣布將在2月9日入伍，接受基礎的軍事訓練，在陸軍服役，當天也不會開放送行等相關活動，為確保安全以及秩序，請粉絲不要前往現場。

MONSTA X SHOWNU。（SHOWNOTE提供）MONSTA X SHOWNU。（SHOWNOTE提供）

MONSTA X民赫。（SHOWNOTE提供）MONSTA X民赫。（SHOWNOTE提供）

去年剛迎來成軍10年的人氣男團MONSTA X，發行了迷你專輯《The X》紀念出道10週年。自2015年出道便橫掃MAMA、Melon Music Awards等多項重要音樂獎項，迅速奠定實力派男團地位。憑藉歌曲《HERO》在 YouTube 創下破億點擊，更擁有《Love Killa》、《WHO DO U LOVE?》等多首千萬點閱作品，更以英文專輯《ALL ABOUT LUV》打入美國告示牌前五名，展現MONSTA X橫跨全球的影響力。

MONSTA X基賢。（SHOWNOTE提供）MONSTA X基賢。（SHOWNOTE提供）

MONSTA X亨元。（SHOWNOTE提供）MONSTA X亨元。（SHOWNOTE提供）

MONSTA X周憲。（SHOWNOTE提供）MONSTA X周憲。（SHOWNOTE提供）

MONSTA X將在兒童節來台開唱。（SHOWNOTE提供）MONSTA X將在兒童節來台開唱。（SHOWNOTE提供）

MONSTA X 2026 全新世界巡迴《2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X : NEXUS]》將前進曼谷、香港、吉隆玻、台北、雅加達、澳門、拉丁美洲等城市，世巡第四站即將在4月4日於新北市工商展覽中心登場。票價共分為 NT$6,600元 / NT$6,200元 / NT$5,800元 / NT$4,600元，VIP 福利更包含 Sound Check Party、Send Off、簽名海報、明信片組等，1月24日（六） 下午3點拓元售票系統全面開賣。

點圖放大
點圖放大

