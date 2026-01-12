自由電子報
娛樂 日韓

木村拓哉巧遇高市早苗 一句話驚呆天王

首次上稿：20:24

更新時間：21:19

木村拓哉（左）在廣播節目透露與日本首相高市早苗搭同一班飛機。（本報合成圖，翻攝自X）木村拓哉（左）在廣播節目透露與日本首相高市早苗搭同一班飛機。（本報合成圖，翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本天王木村拓哉昨（11）在廣播中提到，自己今年一開始和藝人明石家秋刀魚前往能登半島出外景時，竟然在飛機上巧遇首相高市早苗，而且最令人不可思議的是，高市早苗還表示想跟木村拓哉打招呼，還表示木村拓哉的第一本寫真集是她人生的寶物，讓木村拓哉受寵若驚。

木村拓哉對於高市早苗收藏了他的寫真集非常感動。（資料照，記者陳奕全攝）木村拓哉對於高市早苗收藏了他的寫真集非常感動。（資料照，記者陳奕全攝）

木村拓哉說，他為了錄製特別節目搭機前往能登半島，在機場的時候就覺得現場氣氛怪怪的，因為出現許多安保人員。木村拓哉和明石家秋刀魚登機後，接著看到高市早苗登上飛機，接著有人走到木村拓哉身邊說：「首相想跟您打聲招呼，請問現在方便嗎？」

木村拓哉對巧遇高市早苗的經驗感到十分榮幸。（翻攝自X）木村拓哉對巧遇高市早苗的經驗感到十分榮幸。（翻攝自X）

當時木村拓哉戴著口罩、坐在走道側，且明石家秋刀魚名氣大也是演藝圈前輩，他認為對方是在詢問明石家秋刀魚的意見，沒想到「之後首相真的來了」，高市早苗很親切說自己和明石家秋刀魚都是出身奈良的人。看到首相木村拓哉急忙拉下口罩致意，高市早苗很親切地對他說：「是木村拓哉啊！就像一場夢！」接著，高市早苗便結束問候，回到自己座位上。

年輕時的木村拓哉是很多少女心目中的偶像。（翻攝自X）年輕時的木村拓哉是很多少女心目中的偶像。（翻攝自X）

不過，令木村拓哉印象最深刻的是，準備下飛機的時候，高市早苗經過他與明石家秋刀魚時，刻意停下腳步說了聲「我先走了，兩位辛苦了」，隨即又回頭對著木村拓哉說「第一本寫真集，是我珍藏的寶物」，讓天王十分感動。

道奇隊投手佐佐木朗希（圖）與首相高市早苗、藝人明石家秋刀魚、木村拓哉乘坐同一班飛機。（法新社）道奇隊投手佐佐木朗希（圖）與首相高市早苗、藝人明石家秋刀魚、木村拓哉乘坐同一班飛機。（法新社）

木村拓哉也補充「除了高市首相、秋刀魚前輩、我之外，還有一名人在飛機上，那就是道奇隊投手佐佐木朗希」，原來佐佐木朗希參加了「能登復興支援野球（棒球）教室」，木村拓哉非常興奮說：「那真的是一次非常有趣的飛行經驗」。

