A-Lin、蕭亞軒推手打造最強女團 4名成員真實面貌曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕環球音樂宣布，將與台灣最大的VTuber娛樂內容品牌之「春魚創意」展開合作，推動虛擬女團《極深空計畫》出道，並同步發行首張原創專輯。此次合作不僅是雙方首次跨界結盟，也象徵環球音樂正式進軍華語虛擬偶像市場，開啟音樂產業與虛擬內容整合的新篇章。

虛擬女團《極深空計畫》與環球音樂集團臺灣董事總經理謝定原。（春魚創意提供）

環球音樂臺灣董事總經理謝定原表示：「我們非常歡迎《極深空計畫》加入環球音樂的大家庭，成為環球音樂在台灣推出的首組虛擬偶像女團，這不只是一次音樂合作，更彰顯我們對全球指標性藝術的長期投資，共同致力於華語虛擬音樂的開始。期待與長期合作夥伴的春魚創意，攜手從音樂創作、藝人培育到跨媒體演出，一起將華語虛擬偶像推向更寬廣的全球舞台。」

《極深空計畫》由厄倫蒂兒、涅默、埃穆亞與熙歌組成，靈感皆取自宇宙天體，團體設定源於宇宙探索與天文意象。自2022年於Youtube初配信以來，憑藉療癒細膩且渾厚的唱功迅速累積人氣，全員頻道皆突破10萬訂閱，累積觀看次數超過5000萬次，成為台灣成長速度最快 VTuber 團體之一。

本次推出的原創專輯集結多位知名音樂人共同參與製作，包括為蕭亞軒打造經典單曲《L.O.V.E》的陳宏宇、為A-Lin製作情歌的游政豪，以及新生代創作歌手李佳歡。四位團員也親自參與部分詞曲創作，透過這張專輯，《極深空計畫》希望能向一路支持的粉絲傳達「在浩瀚宇宙中能相遇，是一件多麼幸運的事」，並同時展現她們在音樂表達與舞台演出的全新篇章。

