娛樂 最新消息

《延禧攻略》女星爆14年豪門婚已斷！長文認了：告別過去、掌控方向

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星鄧莎14年豪門婚姻疑似已畫下句點，她與CEO丈夫路行近日參加實境節目《再見愛人5》，攤開多年婚姻中的問題，她昨在社群發長文直言「告別過去、掌控方向」，雖未明說離婚，但字裡行間已被外界視為形同官宣。

鄧莎（左）在《延禧攻略》中飾演魏瓔寧。（翻攝自微博）鄧莎（左）在《延禧攻略》中飾演魏瓔寧。（翻攝自微博）

40歲的鄧莎曾演出《延禧攻略》裡魏瓔珞的姊姊魏瓔寧，還有《美人心計》、《知否知否應是綠肥紅瘦》等劇，她坦言去年錄製節目期間，因外界揣測與輿論壓力，一度不敢接觸社群平台，但也逐漸意識到，兩人面臨的並非誰對誰錯，而是「適配度」出了問題。

她與路行交往16年、婚姻即將邁入第14年，夫妻長期維持高度獨立，她提到不僅在事業、社交、資產上各自運作，就連重大決定也無須彼此參與，並直言兩人最大的癥結在於代溝逐漸加深、有效溝通日益稀少，這份不合適是在歲月中慢慢浮現。

鄧莎疑似已離婚。（翻攝自微博）鄧莎疑似已離婚。（翻攝自微博）

鄧莎也提到過去為了孩子選擇忽略婚姻裂痕，但隨著孩子出國寄宿求學，曾經維繫家庭的連結鬆動，讓她無法再逃避長期懸而未決的問題，也成為她下定決心改變現狀的關鍵。

文中她仍感謝路行16年的陪伴，以及在節目旅程中的包容與嘗試，但也直言不願再停留在一段「沒有改變的關係」裡，強調「改變他人是徒勞，唯有調整自己，才是對人生負責」。一番話被普遍解讀為正式對外釋出離婚訊號。

點圖放大body

