娛樂 日韓

76歲爆紅後終於開口！侯德竹《黑白大廚2》決賽前暖心告白

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《黑白大廚：料理階級大戰2》76歲「白湯匙」主廚侯德竹因節目人氣暴漲，昨（11）終於親自發聲，吐露爆紅後的真實心境，讓不少觀眾直呼：「這位前輩真的太有風範了。」

侯德竹在個人社群發布感言，坦言這段時間感受到的關注與支持，早已超出他的預期，「每天都是抱著感謝的心在過日子」，強調未來不論站在什麼位置，都會維持一貫的謙遜與誠實態度。

侯德竹憑堅強實力打進《黑白大廚2》前三強。（翻攝自Naver）侯德竹憑堅強實力打進《黑白大廚2》前三強。（翻攝自Naver）

隨著節目熱度攀升，侯德竹也開設個人社群帳號，分享節目花絮、形象照與生活片段，意外展現出與螢幕上沉穩形象不同的親切一面。

被尊稱為「韓國中華料理泰斗」的重量級人物，侯德竹在節目中不僅以實力挺進最終三強，更因對後輩毫無保留的提攜態度，被觀眾封為「最有大師風範的白湯匙」。

侯德竹高齡76歲仍保持謙遜態度。（翻攝自IG）侯德竹高齡76歲仍保持謙遜態度。（翻攝自IG）

侯德竹日前在Netflix官方釋出的訪談中也提到，之所以決定參賽，是因為希望把多年累積的料理經驗傳承給年輕世代，同時也想從新世代主廚身上汲取不同能量與觀點。

侯德竹說：「來自世界各地觀眾對中華料理的關注，讓我非常感動，這份溫暖是我繼續站在廚房的最大動力。」

《黑白大廚2》最終冠軍揭曉的第13集，將於週二（13日）於Netflix正式公開。

