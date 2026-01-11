《進擊的巨人》漫畫完結5年！諫山創曝近況：我沒在工作了

《進擊的巨人》作者諫山創透露自己已經沒在工作。（法新社）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本人氣漫畫《進擊的巨人》在2021年完結，結束將近12年的連載，動畫電影《劇場版「進擊的巨人」完結篇 THE LAST ATTACK》也在2024年11月於日本上映，現年39歲的原作者諫山創似乎終於能夠停下腳步休息。最近諫山創分享近況，透露自己在日常生活中已經完全不作畫，也沒在工作了。

《劇場版「進擊的巨人」完結篇 THE LAST ATTACK》即將在日本重映，聲優梶裕貴、石川由依、井上麻里奈、林祐一郎導演前天（9日）出席活動，諫山創也送上驚喜訊息，由主持人在活動上唸出來。

《進擊的巨人》1月23日在台上映。（翻攝自木棉花臉書）

諫山創指出，「漫畫連載以及動畫完結後也經過了幾年，我現在，已經沒有在工作了。偶爾會有受委託的插畫或者簽名，也有協助梶裕貴的Soyogi計畫，不過現在我在日常生活中已經不會作畫。」不過諫山創強調，自己絕對沒有自甘墮落，每天也十分忙碌，「這一點希望大家要相信我！」

諫山創說，現在與當時連載時幻想過的尼特族生活相差甚遠，「雖然現在沒有那樣的忙碌，但我不可能再畫出像《進擊的巨人》的作品了，如果畫了些什麼，還是會有《進擊的巨人》中的某種要素。我想，那是一部我把自己內在的一切，毫無保留地傾注而成的第一個連載作品。」梶裕貴則分享，去年歲末年終之際有見過諫山創，諫山創過得很好。《劇場版「進擊的巨人」完結篇THE LAST ATTACK》1月23日在台重映。

