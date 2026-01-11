自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

《進擊的巨人》漫畫完結5年！諫山創曝近況：我沒在工作了

《進擊的巨人》作者諫山創透露自己已經沒在工作。（法新社）《進擊的巨人》作者諫山創透露自己已經沒在工作。（法新社）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本人氣漫畫《進擊的巨人》在2021年完結，結束將近12年的連載，動畫電影《劇場版「進擊的巨人」完結篇 THE LAST ATTACK》也在2024年11月於日本上映，現年39歲的原作者諫山創似乎終於能夠停下腳步休息。最近諫山創分享近況，透露自己在日常生活中已經完全不作畫，也沒在工作了。

《劇場版「進擊的巨人」完結篇 THE LAST ATTACK》即將在日本重映，聲優梶裕貴、石川由依、井上麻里奈、林祐一郎導演前天（9日）出席活動，諫山創也送上驚喜訊息，由主持人在活動上唸出來。

《進擊的巨人》1月23日在台上映。（翻攝自木棉花臉書）《進擊的巨人》1月23日在台上映。（翻攝自木棉花臉書）

諫山創指出，「漫畫連載以及動畫完結後也經過了幾年，我現在，已經沒有在工作了。偶爾會有受委託的插畫或者簽名，也有協助梶裕貴的Soyogi計畫，不過現在我在日常生活中已經不會作畫。」不過諫山創強調，自己絕對沒有自甘墮落，每天也十分忙碌，「這一點希望大家要相信我！」

諫山創說，現在與當時連載時幻想過的尼特族生活相差甚遠，「雖然現在沒有那樣的忙碌，但我不可能再畫出像《進擊的巨人》的作品了，如果畫了些什麼，還是會有《進擊的巨人》中的某種要素。我想，那是一部我把自己內在的一切，毫無保留地傾注而成的第一個連載作品。」梶裕貴則分享，去年歲末年終之際有見過諫山創，諫山創過得很好。《劇場版「進擊的巨人」完結篇THE LAST ATTACK》1月23日在台重映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中