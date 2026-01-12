（不斷更新）第83屆金球獎得獎名單出爐 甜茶《橫衝直闖》勇奪金球影帝

首次上稿：09:42

更新時間：11:47

〔記者許世穎／綜合報導〕第83屆金球獎頒獎典禮於台灣時間今（12）日上午盛大舉行，本屆由保羅湯瑪斯安德森執導的《一戰再戰》以9項入圍成為電影類最大贏家，李奧納多狄卡皮歐憑該片再度角逐音樂或喜劇類影帝，對決《橫衝直闖》「甜茶」提摩西夏勒梅；影集方面則由入圍6項的《白蓮花大飯店》領跑。

電影類音樂或喜劇類影帝后稍早頒出，分別由「甜茶」提摩西夏勒梅以《橫衝直闖》，以及蘿絲拜恩以《媽的踹爆你》拿下；最佳男女配角則分別由《情感的價值》史戴倫史柯斯嘉以及《一戰再戰》堤亞娜泰勒奪得。Netflix熱門電影《Kpop 獵魔女團》中的傳唱金曲《Golden》再獲得最佳原創歌曲肯定！

請繼續往下閱讀...



電影類

最佳女配角：堤亞娜泰勒 《一戰再戰》

堤亞娜泰勒。（路透）

最佳男配角：史戴倫史柯斯嘉 《情感的價值》

最佳男配角《情感的價值》史戴倫史柯斯嘉、最佳女配角《一戰再戰》堤亞娜泰勒。（翻攝自金球獎官方X）

最佳原創歌曲：Golden《Kpop 獵魔女團》

最佳原創配樂：《罪人》

《Kpop 獵魔女團》Golden獲得最佳原創歌曲，《罪人》拿下最佳原創配樂。（翻攝自金球獎官方X）

最佳劇本：《一戰再戰》

音樂或喜劇類最佳女主角：蘿絲拜恩《媽的踹爆你》

音樂或喜劇類最佳男主角：提摩西夏勒梅《橫衝直闖》

提摩西夏勒梅。（路透）

《橫衝直闖》提摩西夏勒梅以及《媽的踹爆你》蘿絲拜恩，分別獲得電影類音樂或喜劇類影帝后。（翻攝自金球獎官方X）

票房成就獎：《罪人》

最佳導演：保羅湯瑪斯安德森《一戰再戰》

最佳動畫：《Kpop獵魔女團》

最佳外語片：《這不只是個間諜故事》

劇情類最佳女主角：潔西伯克利《哈姆奈特》

劇情類最佳男主角：華格納莫拉《這不只是個間諜故事》

影集類

劇情類影集最佳男主角：諾亞懷利 《匹茲堡醫魂》

音樂或喜劇類影集最佳女主角：珍史瑪特《天后與草莓》

劇情類影集最佳男主角《匹茲堡醫魂》諾亞懷利（左）、音樂或喜劇類影集最佳女主角《天后與草莓》珍史瑪特。（翻攝自金球獎官方X）

最佳男配角：歐文庫柏《混沌少年時》

音樂或喜劇類影集最佳男主角：塞斯羅根《片廠風雲》

迷你劇集或電視最佳電影男主角：史蒂芬葛拉翰《混沌少年時》

塞斯羅根。（路透）

迷你劇集或電視電影最佳女主角：蜜雪兒威廉絲《死前慾望清單》

最佳女配角：艾琳多爾蒂《混沌少年時》

最佳電視單口表演：《瑞奇賈維斯：人生苦短》

劇情類影集最佳女主角：瑞雅希洪《萬中選一》

劇情類最佳影集：《匹茲堡醫魂》

最佳迷你劇集或電視電影：《混沌少年時》

音樂或喜劇類最佳影集：《片廠風雲》

Podcast類

最佳Podcast：《Good Hang With Amy Poehler》

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法