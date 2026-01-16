瓊瑤劇男星遭爆隱婚出軌 舊愛控訴偷吃不擦嘴

瓊瑤劇男星保劍鋒（左）曾經與黃慧頤隱婚又出軌。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾經在瓊瑤劇《又見一簾幽夢》當中演出的50歲男星保劍鋒，最近仍有新作品推出，但舊愛黃慧頤出面控訴他隱婚出軌，還曬出兩人當年親密合照。黃慧頤說兩人交往期間保劍鋒就曾經偷吃被她抓包，後來保劍鋒向她下跪認錯，還跟她求婚，她才決定再給保劍鋒機會。沒想到兩人2001年登記結婚後，保劍鋒骨子裡還是個渣男，兩人的婚姻沒有儀式，也沒對外公開。保健鋒後來甚至拿黃慧頤的香水送給小三，還以「不愛了」為理由一腳踢開黃慧頤，火速將小三扶正。保劍鋒否認黃慧頤的控訴，更放狠話說要以法律途徑解決問題。

保劍鋒三番兩次出軌，讓黃慧頤覺得失望。（翻攝自微博）

之所以提起這些陳年舊事，是因為黃慧頤近日逛書店被拍到，網友以為她生活困頓，為了證明自己過得很好，她開直播說明，沒想到保劍鋒現任老婆何珈好在底下酸言酸語，黃慧頤一氣之下乾脆把當年的愛恨情仇全抖出來。

黃慧頤被激怒，把陳年往事全抖出來。（翻攝自抖音）

黃慧頤說，她與保劍鋒認識時，男方只是個窮學生，黃慧頤已經是個小有名氣的明星，為了在一起，黃慧頤放棄了在廣東的演藝事業，還用自己的人脈陪保劍鋒打拚。婚前知道他偷吃，黃慧頤選擇原諒，沒想到之後還是扶小三上位。雖然黃慧頤已經接受了這段失敗的婚姻，也不再提起，不過，何珈好竟侵門踏戶在她的直播下留言，氣得她忍無可忍。

黃慧頤覺得何珈好根本連一條活路都不打算留給她，讓她被外界誤解、被攻擊，連帳號都被封號，氣得她再也不願意退讓，將一切公諸於世。

保劍鋒（右）與現任老婆何珈好。（翻攝自微博）

