（直擊）韓流天王走VIP不耍大牌！RAIN抵台親切有禮狂揮手

RAIN抵達桃園機場，見到媒體記者就揮手打招呼。（記者劉信德攝）

〔記者廖俐惠、劉信德／台北-桃園報導〕韓流天王RAIN今天（16日）上午抵達桃園機場，儘管是以VIP通關入境，不過面對大批媒體記者仍展現親和力，親切問候打招呼，讓人留下深刻印象。

RAIN此行來台是為了明天在台北小巨蛋舉行的《2026 RAIN亞洲巡迴演唱會:安可-台北場》，這也是天王暌違20年第二度攻蛋，將帶來限定歌單、混音新曲，舞台也將全面升級，將在小巨蛋與粉絲一同歡樂。

RAIN現身桃園機場，好像在走秀。（記者劉信德攝）

今天一大早，RAIN搭乘KE2021班機抵達桃園機場，他戴著黑色鴨舌帽、黑色口罩現身，一身大衣更加襯托出他高大的身材，現身在機場好像走秀。他並非和一般旅客走普通通關，從入境大廳步出機場，而是選擇VIP環宇通關，不過看到媒體鏡頭，RAIN立刻伸出手打招呼，也對現場駐機場的攝影大哥點點頭。

RAIN坐上車之後持續揮手。（記者劉信德攝）

在他上車之後，面對為求照片拍得更清楚而開閃光燈的攝影記者，也持續揮手並雙手合十，更說出「大家好」打招呼，雖然已經貴為韓流天王，不過出道24年的依然保持謙虛有禮的態度，讓人對他留下好印象。

RAIN高舉手向遠方的攝影記者打招呼。（記者劉信德攝）

