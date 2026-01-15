自由電子報
娛樂 電影

從文青變魔王！劉冠廷《功夫》黑化練武 嚴藝文笑著作亂

〔記者鍾志均／台北報導〕九把刀新片《功夫》今（15）發布正式預告，預告除了柯震東展現特訓成果，劉冠廷更顛覆形象化身終極反派「藍金」，獲韓國動作導演認證「練武奇才」

《功夫》預告揭露更多角色關係與龐大世界觀，正邪勢力輪廓逐漸明朗，戴立忍飾演的師父角色，率領徒弟柯震東、朱軒洋與王淨，共同對抗劉冠廷領軍的黑暗勢力，延續500年的恩怨情仇。

劉冠廷在《功夫》中飾演終極大反派「藍金」。（麻吉砥加提供）劉冠廷在《功夫》中飾演終極大反派「藍金」。（麻吉砥加提供）

過去多以細膩文戲見長的劉冠廷，這次在《功夫》徹底翻轉形象，挑戰演出終極反派「藍金」，開拍前接受高強度的專業特訓，正式拍攝時展現前所未見的俐落身手，在多場決鬥戲中打到近乎忘我。

除了主要角色廝殺激烈，《影后》導演嚴藝文、高英軒等實力派演員輪番登場；其中嚴藝文一改過往親和形象，在片中飾演地方勢力龐大的萬年議長，表面掛著詭譎微笑與招牌式握手，暗地操盤不法勾當，反差感十足。

嚴藝文在《功夫》飾演勢力龐大的黑心議長。（麻吉砥加提供）嚴藝文在《功夫》飾演勢力龐大的黑心議長。（麻吉砥加提供）

全面黑化的嚴藝文直呼：「演壞人真的太過癮！」透露《功夫》劇本層次豐富，情節走向充滿轉折，「故事發展絕對超乎大家想像！」《功夫》2月13日在台上映。

